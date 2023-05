OnePlus Nord CE 2 Lite costa NIENTE su Amazon (-22%)

Oggi vogliamo parlarvi di uno smartphone Android di fascia media davvero molto interessante; è un midrange eccezionale che si trova sul noto sito di e-commerce americano ad un prezzo strepitoso, scontato del 22% rispetto al valore di listino. Ci riferiamo – ovviamente – al potentissimo e compatto OnePlus Nord CE 2 Lite, un gadget che è stato uno dei prodotti più apprezzati dall’utenza per moltissimo tempo e che oggi, grazie ad Amazon, potrà essere vostro a soli 193,90€ al posto di 249,90€, spese di spedizione comprese nel prezzo.

Grazie ad Amazon infatti, avrete accesso ad una serie di vantaggi esclusivi; citiamo la consegna celere in un giorno con Prime, il reso gratuito entro un mese dall’acquisto, ma non solo. Avrete un supporto post vendita fantastico, con un supporto tecnico che sarà sempre pronto ad aiutarvi, tutti i giorni, via chat o via telefono, dalle sei a mezzanotte. Cosa aspettate quindi? Fatelo vostro prima che terminino le scorte disponibili o prima che finisca l’offerta dedicata.

OnePlus Nord CE 2 Lite: il midrange che devi comprare oggi

Il telefono è un prodotto in grado di fare qualsiasi cosa; ha un sensore principale da 64 Megapixel con AI per migliorare gli scatti al buio, un’ultrawide da 8 Mega e un macro da 2 Mpx. Il dispositivo riuscirà a scattar foto assurde anche in contesti difficili. Ottimo poi il processore di bordo, un chip Dimensity 900 5G di MediaTek che, insieme ad una batteria da 4500 mAh che si ricarica in un lampo con la tecnologia SuperVOOC da 65W, assicura prestazioni incredibili.

Lo storage di bordo è elevato ma sappiate che potrete comunque espanderlo con una scheda microSD fino a 1 TB. OnePlus Nord CE 2 Lite è sottilissimo (solo 7,8 mm di spessore) e c’è un jack audio da 3,5 mm per le cuffie cablate. A 193,90€ è il telefono da comprare oggi su Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.