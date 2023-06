OnePlus Nord CE 2 Lite 5G: il midrange che devi comprare oggi a meno di 190€

Se sei alla ricerca di un telefono che ti offra prestazioni solide, uno stile moderno e un prezzo conveniente, OnePlus Nord CE 2 Lite 5G ciò che farà al caso tuo! Costa pochissimo e grazie agli sconti di Amazon sarà tuo a soli 188,00€ al posto di 249,00€, spese di spedizione incluse. Non lasciarti sfuggire questa occasione; è una promozione da non perdere anche perché non sappiamo quante scorte siano disponibili sul noto portale di e-commerce americano.

OnePlus Nord CE 2 Lite 5G: midrange premium dal prezzo low-cost

È equipaggiato con un potente processore octa core Qualcomm Snapdragon 695 coadiuvato da un modem 5G, avrai prestazioni fluide e reattive. Con 6 GB di RAM, potrai eseguire facilmente le tue applicazioni preferite, giocare ai giochi più impegnativi e gestire il multitasking senza rallentamenti. Potrai usare tutti i tuoi social preferiti senza il minimo rallentamento.

Vanta un ampio display da 6,59″ pollici che ti permetterà di goderti i tuoi contenuti preferiti con colori vividi e dettagli nitidi. La tecnologia AMOLED garantisce contrasto elevato e neri profondi, offrendoti un’esperienza visiva immersiva. Fluidissima l’esperienza con i 120 Hz di refresh rate. Ottima la batteria di lunga durata: con una cella energetica da 4500 mAh, avrai accesso ad un’autonomia eccezionale. Potrai utilizzare il telefono per tutto il giorno senza doverti preoccupare di ricaricarlo frequentemente. Inoltre, la ricarica rapida SuperVOOC da 65W ti permetterà di ottenere ore di utilizzo con pochi minuti di ricarica.

Il OnePlus Nord CE 2 Lite è dotato di una fotocamera principale da 64 MP, che cattura foto dettagliate e nitide in ogni situazione. La fotocamera grandangolare e quella per i ritratti ti offriranno ulteriori opzioni creative per scattare foto sorprendenti. Inoltre, la fotocamera frontale da 16 MP ti permetterà di realizzare selfie di alta qualità.

Ha poi un design elegante e minimalista, una scocca sottile e una finitura premium. I materiali di alta qualità garantiscono durata nel tempo e una sensazione di solidità. Il telefono è disponibile in diverse colorazioni; quale sarà la tua preferita?

Approfitta di questa offerta speciale su Amazon e acquista il OnePlus Nord CE 2 Lite a soli 188,00€, spese di spedizione incluse.

