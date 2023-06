OnePlus Nord CE 2 Lite 5G: a questo prezzo non puoi lasciartelo sfuggire

Oggi vi parliamo di uno smartphone di fascia medio-bassa che costa pochissimo su Amazon: OnePlus Nord CE 2 Lite 5G infatti, costa 192,50€, spese di spedizione incluse nel prezzo. Capite bene che si tratta di un risparmio sensazionale per un device molto frizzante ed elegante. Vi invitiamo a prenderlo seriamente in considerazione perché lo sconto è esagerato, pari al 25% sul valore di listino. Non di meno, la consegna sarà celere e immediata; in pochissimi giorni il telefono arriverà a casa vostra senza che voi dobbiate sborsare un singolo centesimo in più e, come se non bastasse, avrete accesso ad altri vantaggi esclusivi.

Citiamo la possibilità di effettuare il reso gratuitamente entro un mese dall’acquisto, la possibilità di godere di una garanzia eccezionale di ben due anni con assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono, dalle sei a mezzanotte, ma non solo. Avrete accesso anche ad un’occasione più unica che rara: potrete dilazionare l’importo dello smartphone in comode rate con il servizio di Cofidis o con il sistema interno al sito.

OnePlus Nord CE 2 Lite 5G: le sue caratteristiche complete

Lo smartphone in questione è un dispositivo di fascia media molto intrigante; come dice anche il nome, è dotato di un modem per la connettività next-gen (5G) e dispone di 6 GB di RAM e di 128 GB di storage interno, ulteriormente espandibili mediante microSD. Ci sono due slot per le nanoSIM e uno, appunto, per la schedina di memoria aggiuntiva (fino a 1 TB di spazio in più), Sul frame troverete anche il jack audio da 3,5 mm, comodissimo per chi ama ascoltare la musica dalle cuffie cablate.

Esteticamente parlando, OnePlus Nord CE 2 Lite 5G è sottile (solo 7,8 mm), elegante, colorato e presenta una finitura satinata meravigliosa. Lo schermo invece, è un pannello AMOLED da 6,43 pollici da 90 Hz: i vostri contenuti saranno più fluidi e belli che mai. La batteria da 4500 mAh dura tantissimo e si ricarica in pochissimi minuti grazie alla SUPERVOOC da 65W. Concludiamo segnalando la presenza di tre ottiche sulla back cover con intelligenza artificiale al seguito (64+8+2 Megapixel). Il processore è potentissimo: troviamo il Dimensity 900 5G che fornisce prestazioni inimmaginabili. Fate presto se siete interessati; a 192,50€ è un vero best buy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.