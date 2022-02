OnePlus Nord CE 2: ecco perché è un affare

OnePlus Nord CE 2 è stato annunciato la scorsa settimana in India ed Europa. Come da programma, da oggi in India è iniziata la vendita del telefono, mentre da noi le spedizioni partiranno il 10 marzo e il telefono costerà 359€. Ora vi spieghiamo perché, secondo noi, questo è un affare.

OnePlus Nord CE 2: non chiamatelo mediogamma

Nord CE 2 è disponibile in due opzioni come 6 GB di RAM + 128 GB di memoria e 8 GB di RAM + 128 GB di memoria. Questi modelli hanno un prezzo che parte da 359 euro da noi in Europa. Gli acquirenti possono scegliere tra due colori: Bahamas Blue e Grey Mirror.

Specifiche tecniche

Il nuovo mediogamma del colosso cinese di Pete Lau ha un display AMOLED da 6,43 pollici che offre una risoluzione FHD+, una frequenza di aggiornamento di 90 Hz e uno scanner di impronte digitali posto sotto lo schermo. Il dispositivo viene fornito con Android 11 personalizzato con interfaccia OxygenOS 11. Ha una snapper frontale da 16 megapixel e un'unità a tripla lente così ripartita: 64 megapixel (principale) + 8 megapixel (ultrawide) + 2 megapixel (macro).

Il device è un dispositivo alimentato dal processore MediaTek Dimensity 900 che viene fornito con un massimo di 8 GB di RAM e fino a 128 GB di spazio di archiviazione. Una delle chicche che ce lo fanno amare è la presenza dello slot per le schede microSD dedicato; così facendo si può espandere la memoria di sistema. La presenza del vano per la schedina è un elemento sempre più raro oggigiorno e siamo molto contenti di vederla in questo terminale.

Sotto la scocca, il dispositivo è supportato da una batteria da 4.500 mAh che supporta la ricarica rapida da 65 W. Stiamo parlando dell'erede del primo Nord CE, uno smartphone poco compreso; questo prodotto invece, ha personalità, carattere, un ottimo rapporto qualità-prezzo e specifiche degne del brand. A noi ha convinto e non vediamo l'ora di testarlo non appena arriverà in redazione.

