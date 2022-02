OnePlus Nord CE 2: confermata la data di lancio

Dopo aver visto il Nord CE 5G di prima generazione, quest'anno siamo pronti a fare la conoscenza del nuovo modello di casa OnePlus. Il suo fulcro sarà il prezzo accessibile per un device dalle prestazioni ineccepibili. Ora l'azienda ha svelato la data di debutto per il nostro paese.

OnePlus Nord CE 2 5G: cosa sappiamo?

L'OEM cinese di proprietà di Pete Lau ha annunciato oggi il nuovo OnePlus Nord CE 2 5G, un device che dispone delle parti migliori della Core Edition, portate ad un livello ancora più alto, con funzionalità premium come la ricarica cablata SUPERVOOC da 65 W. Dulcis in fundo, troveremo anche il jack per cuffie da 3,5 mm e il supporto fino a 1 TB di memoria espandibile con microSD.

La presentazione avverrà il 17 febbraio alle ore 14:30.

Secondo il tipster Abhishek Yadav, OnePlus Nord CE 2 sarà offerto in due configurazioni di memoria. Vanterà un pannello AMOLED FHD+ da 6,43 pollici con una frequenza di aggiornamento di 90 Hz e un sensore di impronte digitali sullo schermo. Sarà alimentato da un SoC MediaTek Dimensity 900 abbinato a RAM LPDDR4x e storage UFS 2.2.

Sul retro, ospiterà un sistema a tripla lente composto da un sensore principale da 64 MP, un'unità ultra-wide da 8 Megapixel e uno snapper macro da 2 MP. Anteriormente troveremo da 16 MP.

Il dispositivo avrà la skin OxygenOS 11.3 basata su Android 11 pronto all'uso. Si dice che riceverà 2 anni di aggiornamenti Android e 3 anni di aggiornamenti di sicurezza. Sarà supportato da una batteria da 4.500 mAh con supporto per la ricarica rapida SuperVOOC da 65 W.

Dulcis in fundo, misurerà 7,8 mm di spessore, peserà 173 grammi e arriverà in due colori (Gray Mirror, Bahamas Blue).

Cosa ne pensi del OnePlus Nord CE 2 in base ai leak? Fatecelo sapere nella sezione commenti qui sotto.