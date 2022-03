OnePlus Nord 3: ecco perché sarà quello "da comprare"

In queste ore sono state rivelate le specifiche tecniche del futuro mediogamma di fascia alta di casa OnePlus; il Nord 3 sarà un flagship killer eccezionale e, a nostro avviso, uno dei migliori smartphone di tutto il 2022. Ecco cosa aspettarci.

A comunicare le informazioni sul dispositivo ci ha pensato il portale di Android Central, che ha sottolineato che il midrange premium riceverà un processore potentissimo sotto la scocca. Quello che dovrebbe essere un semplice mediogamma, ora si trasformerà in uno smartphone di punta incredibile.

Il SoC di cui disporrà infatti, sarà l'eccellente Dimensity 8100 di casa OnePlus di cui tanto sentiamo parlare in rete; non di meno, il dispositivo godrà del supporto per la fast charge cablata da 150W. Ora, secondo nuovi dettagli emersi da DGS (Digital Chat Station), sembra che queste specifiche siano relative al prossimo Nord 3 dell'OEM cinese di proprietà di Pete Lau.

OnePlus Nord 3: ecco tutto quello che sappiamo

Stando a quanto riportato da un noto insider asiatico, sembra che il nuovo mediogamma di casa OnePlus disporrà di un processore Dimensity 8100 e della fast charge da 150W. Ci sarà anche un display AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione FullHD+ con refresh rate da 120 Hz. Non di meno, sarà presente un foro per la selfiecam in alto al centro dello schermo.

Il telefono inoltre, vanterà 12 GB di memoria RAM di tipo LPDDR5 e oltre 256 GB di memoria UFS 3.1. Ci sarà una batteria da 4500 mAh con fast charge da 150W.

Sul fronte fotografico, troveremo uno snapper selfie da 16 Mega per i selfie e le videochiamate, mentre posteriormente ci sarà un sensore principale di casa Sony da 50 Mpx con diaframma f 1.8, correlata da una lente da 8 Mega e un sensore ausiliario da 2 Mpx.

Il fingerprint invece, sarà posto sul frame laterale e tutto il device presenterà un motore lineare sull'asse X. Ad alimentare il sistema ci penserà Androis 12 con skin OxygenOS. Qualcuno ha suggerito che sarà un rebrand del futuro Realme GT Neo3, un midrange previsto per il debutto il prossimo 22 marzo.