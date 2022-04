OnePlus Nord 3 è già in cantiere: ecco cosa sappiamo

Sappiamo che l’OEM cinese di Pete Lau si sta impegnando duramente con una serie di dispositivi di fascia media davvero molto intriganti. Pensiamo al OnePlus Nord CE 2, alla versione Lite, alla Nord 2T di cui si parla da tempo e adesso apprendiamo informazioni inerenti al famigerato Nord 3, un midrange premium che dovrebbe vedere la luce nel corso della prossima estate.

Come detto, prima dell’arrivo di questa versione, potremmo vedere una versione chiamata Nord 2T che altro non è che un leggero upgrade del Nord 2 visto lo scorso anno. Il debutto è previsto per giugno-luglio 2022.

OnePlus Nord 3: facciamo il punto

In primo luogo, si legge che l’azienda ha già iniziato i test di questo dispositivo. Nord 3 ha il nome in codice di Meili e dovrebbe presentare il processore Dimensity 8000 di casa MediaTek, dovrebbe disporre della batteria da 4500 mAh con fast charge da 80W e refresh rate da 90 Hz. Stando a quanto si legge, dovrebbe essere una variante del modello OP 10R.

Al contrario, Nord 2T dovrebbe essere uno dei primi dispositivi a presentare il Dimensity 1300 coadiuvato da schermo AMOLED, refresh rate da 90 hz, batteria da 4500 mAh e sensore da 50 Mpx. Non di meno, si dice che non avrà più problemi di surriscaldamento come il modello da cui deriva.

Come detto in calce, apprendiamo che la società sta distribuendo una pletora di nuove proposte di fascia media low-cost e non solo. Pensiamo al Nord CE 2 Lite 5G che è arrivato sul mercato come uno dei prodotti 5G più economici di sempre. Inoltre, ha uno schermo LCD IPS con diagonale da 6,5 pollici e refresh rate da 120 Hz, snapper selfie da 16 Mpx, main camera da 64 Mega e batteria da 5000 mAh con fast charge da 33W. Sotto la scocca è presente Android 12 con skin OxygenOS 2.1. Pesa 195 grammi ed ha un fingerprint laterale. Arriva con 6 GB di RAM e 128 GB di memoria al prezzo di 260 dollari. Se state cercando un buon prodotto di casa OnePlus, noi vi suggeriamo il Nord CE 5G a 275,79€ al posto di 329,00€.