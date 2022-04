OnePlus Nord 2T: la fotocamera è senza segreti

Grazie ad una serie di informazioni trapelate dal web, veniamo a conoscenza delle specifiche tecniche della fotocamera del nuovo OnePlus Nord 2T prima del debutto ufficiale previsto per fine mese (in India). Per il rilascio nel mercato internazionale purtroppo non sappiamo nulla, ma crediamo che le informazioni cominceranno ad arrivare nei prossimi giorni.

Come ben sappiamo, Nord 2T sarà un leggero upgrade del Nord 2, mentre l’erede vero e proprio sarà il Nord3 previsto per l’estate. Oggi, per merito di un rumor emerso sulla rete, scopriamo quali saranno le specifiche chiave della fotocamera del dispositivo di fascia media.

OnePlus Nord 2T: questa sarà la sua fotocamera

Riportiamo che il terminale arriverà presto nel mercato indiano; ad oggi leggiamo anche è stato avvistato presso il portale per la certificazione TDRA. Dal website scopriamo il moniker ufficiale (Nord 2T), il numero di modello e le sue fotocamere. Sarà annunciato in India insieme al fratellino Nord CE 2 Lite e al flagship killer 10R.

Da noi, secondo gli ultimi rumor, arriverà a maggio prossimo e si dice che abbia il numero di modello CPH2399. Curiosamente, siamo sicuri del suo debutto global anche perché è stato avvistato sul portale GCF: questo suggerisce un lancio internazionale al 100%. Non di meno, è apparso anche sul sito di Camera FV5.

In primo luogo scopriamo che avrà una fotocamera da 50 Mpx (la principale), con apertura di f/1.9 e realizzerà foto a 12,6 pixel grazie al binning dei pixel. Ci sarà lo stabilizzatore elettronico (EIS) e sarà coadiuvata da una lente ultrawide da 8 Mpx e da un sensore da 2 Mpx. Lo snapper selfie infine, sarà da 32 Megapixel.