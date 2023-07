OnePlus Nord 3 5G: provato in anteprima (pregi e difetti)

La fascia media quest’anno ha veramente tantissimi smartphone di ottimo livello: avendo un budget di 500 euro la scelta è davvero difficile. Motorola, realme e Google hanno sfornato dispositivi eccellenti a cui si aggiunge, oggi 5 luglio, OnePlus Nord 3 5G, uno smartphone di fascia media che offre caratteristiche simili a quelle di un top di gamma. Lo abbiamo provato per diversi giorni prima del lancio e possiamo anticipare che si tratta di un ritorno in grande stile di OnePlus.

Questi sono in sintesi i punti salienti di questo dispositivo:

Design: una delle caratteristiche distintive che ci ha subito catturato di OnePlus Nord 3 5G è il design elegante e moderno, con un ampio display AMOLED da 6,74 pollici. Presenta cornici ridotte al minimo e un rapporto schermo-corpo del 93,5%, offrendo un’esperienza visiva coinvolgente. Il retro poi è la vera chicca: toccando il retro si ha la sensazione di avere tra le mani un pezzo di ceramica, un’esperienza tattile veramente piacevole. La colorazione Tempest Gray che abbiamo testato è davvero bella ed elegante.

Display: il telefono è dotato di un display AMOLED da 1,5k con una risoluzione di 2772 x 1240 pixel. Offre un alto refresh rate di 120Hz per uno scorrimento fluido e una tecnologia di refresh rate adattivo per risparmiare batteria.

Prestazioni: con il chipset MediaTek Dimensity 9000, il OnePlus Nord 3 5G offre prestazioni potenti. Ha fino a 16GB di RAM (la versione che abbiamo provato è stata quella da 16GB di RAM e 256GB di storage) consentendo un multitasking e un cambio rapido tra le app senza intoppi.

Batteria: il dispositivo è dotato di una batteria dual-cell da 5000mAh, che offre un’ampia autonomia. Supporta la ricarica rapida 80W SUPERVOOC, permettendo di caricare la batteria per un’intera giornata in soli 15 minuti.

Fotocamera: il OnePlus Nord 3 5G è dotato di una fotocamera principale da 50MP con stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS) per foto nitide e dettagliate. Dispone anche di una fotocamera ultra-grandangolare da 8MP, una fotocamera macro da 2MP e una fotocamera frontale da 16MP per scattare selfie accurati.

Software: il telefono viene fornito con OxygenOS 13.1, una versione personalizzata di Android, che offre un’interfaccia pulita e intuitiva. Offre una serie di funzionalità, tra cui Zen Space per il relax e un consumo energetico ottimizzato delle app.

Memoria e archiviazione: il dispositivo offre fino a 16GB di RAM LPDDR5X e fino a 256GB di memoria UFS 3.1, fornendo ampio spazio per app, file e contenuti multimediali.

Audio: Il telefono è dotato di altoparlanti stereo duali certificati Dolby Atmos e Hi-Res Audio, offrendo una qualità audio coinvolgente.

Aggiornamenti software: OnePlus garantisce tre importanti aggiornamenti del software Android e un quarto anno di aggiornamenti di sicurezza per il OnePlus Nord 3 5G,

OnePlus Nord 3 5G: i pregi del nuovo smartphone dopo la nostra prova

Design: rispetto a tanti smartphone tutti uguali, finalmente OnePlus con Nord 3 ha tirato fuori un design pulito, elegante e davvero piacevole. Il comparto delle fotocamere non è troppo sporgente, non ci sono mega oblò, e la backcover è davvero piacevole al tatto. Tra i medi di gamma difficilmente troverete uno smartphone così curato ed elegante.

Fotocamere: oltre al design, ci ha stupito piacevolmente il comparto fotografico di questo Nord 3, il cui sensore è lo stesso del OnePlus 11 5G, un Sony IMX890 che consente di fare foto davvero definite e luminose. Si tratta di un sensore da 50 megapixel 1/1.56", capace di far entrare più luce rispetto al passato, oltre ad essere dotato di stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS) per consentire di catturare immagini nitide e dettagliate.

Per uno smartphone di fascia media la qualità delle foto è sorprendente e OnePlus Nord 3 può giocarsela senza timori anche con diversi top di gamma senza sfigurare (anzi). Gli scatti fatti, come potete giudicare, sono veramente eccellenti, in particolare ci ha sopreso la luminosità delle foto e i dettagli restituiti nelle foto da distanza ravvicinata.

Immagini

Estremamente buoni anche gli scatti al buio grazie all’algoritmo TurboRAW sviluppato da OnePlus. Rispetto al OnePlus Nord 2T non c’è paragone. Buoni anche gli scatti della fotocamera ultra-grandangolare da 8 megapixel, con un angolo di visione di 112 gradi. Molto bene, nelle nostre prove, anche la fotocamera frontale da 16 megapixel, che consente di scattare rtratti sfruttando l’effetto bokeh alla perfezione.

Benissimo anche i video, OnePlus Nord 3 può registrare filmati in 4k a 60 fotogrammi al secondo di ottima qualità e con una eccellente resa in condizioni di buona illuminazione. Nelle nostre prove ci siamo divertiti molto ad usare lo slow motion che come sempre è una delle funzioni più spettacolari da testare per realizzare video memorabili.

Alert slider: la funzionalità che ha sempre contraddistinto e fatto amare i OnePlus c’è su Nord 3. L’alert slider è la feature che tutti i fan di OnePlus amano e vogliono e qui c’è (fortunatamente).

Sistema di raffreddamento: anche stressando OnePlus Nord 3 con Geekbench o sottoponendolo a sessioni pesanti in modalità hotspot lo smartphone rimane sempre freddo, merito di un sistema di raffreddamento veramente ben pensato e realizzato.

Reattività: OnePlus Nord 3 è veloce e reattivo, un degno epigono della tradizione OnePlus nel rendere i propri terminali veloci e pronti a reggere bene il multitasking odierno che tutti gli utenti si aspettano di poter fare su uno smartphone.

Infrarossi: OnePlus Nord 3 può essere utilizzato come telecomando universale a infrarossi per controllare qualsiasi tipo di televisore, condizionatore, set top box, console e chi ne ha più ne metta.

Autonomia: molto molto bene la durata della batteria, si arriva ampiamente ad una giornata di utilizzo anche spremendo a fondo il disposivito con navigazione, social, telefonate e email. Con un utilizzo più moderato OnePlus 3 è capace anche di superare una giornata di uso.

OnePlus Nord 3 5G: i difetti riscontrati nel nostro test

Scivolosità: in confezione non viene fornita una cover e purtroppo la back cover è veramente scivolosa, seppure bellissima e piacevole. Lo smartphone può cadere facilmente dalle mani oppure se poggiato su una superficie liscia.

Assenza del jack per le cuffie: è un peccato veniale, ormai il jack è una rarità, però su un medio gamma come Nord 3 sarebbe stata la ciliegina sulla torta.

OnePlus Nord 3 5G: giudizio complessivo e conclusioni

Questo Nord 3 ci è piaciuto tantissimo: bello, elegante, con una fotocamera davvero eccellente, un’ottima autonomia e la velocità che ha sempre contraddistinto i dispositivi OnePlus. Eccellente il rapporto qualità prezzo: la versione 8Gb di RAM e 128GB di storage viene venduta ad un prezzo consigliato di 449€, mentre quella da 16+256GB a 549€. Ques’ultima, grazie ad una promozione early bird, può essere acquistata a 499€ dal 5 al 31 luglio in esclusiva sullo store ufficiale di OnePlus.

Senza ombra di dubbio è uno dei migliori medi di gamma sul mercato per bilanciamento complessivo e uno degli smartphone più piacevoli dal punto di vista estetico. Un assoluto best buy già al day one.