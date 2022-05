OnePlus Nord 2T: UFFICIALE con SoC Dimensity 1300

OnePlus Nord 2T è finalmente stato presentato ufficialmente: parliamo del nuovo midrange premium con processore MediaTek Dimensity 1300 con fast charge cablata da 80W al seguito. Scopriamo di più su questo innovativo device.

L’OEM cinese di Pete Lau ha da poco lanciato il nuovissimo Nord 2T, l’erede del precedente Nord 2 (che è ancora in vendita su Amazon ad un buon prezzo di circa 371,99€) che è stato un campione di vendite in tutto il mondo. Dopo averlo avvistato su innumerevoli portali per la certificazione online, adesso lo abbiamo fra noi. È stato svelato quasi silenziosamente ed è disponibile in tutta Europa.

OnePlus Nord 2T: le caratteristiche complete

Partiamo dal design e dalle caratteristiche: il pannello è un display da 6,43″ con risoluzione FullHD+ e refresh rate da 90 Hz. Sotto la scocca invece, c’è il SoC MediaTek Dimensity 1300 coadiuvato da ben 128 GB di storage interno e da 8 GB di memoria RAM.

Non di meno, c’è una grande e capiente batteria da 4500 mAh con fast charge rapida da 80W, non male per un device di fascia media. C’è poi OxygenOS 12.1 basata su Android 12.

Sul versante fotografico invece, troviamo una tripla lente con sensore principale Sony IMX766 da 50 Megapixel, ultrawide da 8 Mpx e ottica monocromatica da 2 Mpx. Anteriormente, c’è una selfiecam da 32 Mega. Ad oggi Nord 2T si trova in Europa in una sola variante da 8+128 GB e costa 399,00€. Si può comprare in verde o in nero.

Nelle notizie correlate, sappiamo che presto approderà da noi anche Nord 3 (luglio o agosto, al massimo) e vedremo OnePlus 10R, il flagship killer con Dimensity 8100 Max sul mercato nostrano. Infine, fra qualche settimana, dovremmo conoscere anche OnePlus 10 Ultra, un’ammiraglia senza eguali che sfiderà apertamente Xiaomi 12 Ultra, Motorola Edge 30 Ultra e altri super top di gamma. Restate connessi con noi per essere sempre aggiornati sulle ultime novità del mondo tech.