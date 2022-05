OnePlus Nord 2T avvistato online: debutto imminente?

In queste ore, il nuovo mediogamma OnePlus Nord 2T è stato avvistato sul portale della NBTC; il debutto potrebbe essere imminente, a quanto si legge.

Di fatto, l’azienda di Pete Lau potrebbe star pensando di rilasciare una nuova offerta di fascia media all’interno della gamma Nord, per sostituire così l’ottimo e vendutissimo Nord 2 che ha visto la luce nel corso dell’estate scorsa.

Cosa sappiamo del nuovo OnePlus Nord 2T?

Adesso, grazie alle informazioni rilasciate dal tipster Abhishek Yadav, il Nord 2T si scopre che ha fatto la sua comparsa all’interno del portale della NBTC. Giusto per completezza, il dispositivo è stato avvistato anche sul TDRA, un altro portale per la certificazione. Si scopre poi che il numero di modello di questo dispositivo è CPH2399.

OnePlus Nord 2T dovrebbe presentare, secondo quanto riportato da Yadav, un display da 6,43 pollici con tecnologia AMOLED avente una risoluzione FullHD+ e un refresh rate da 90 Hz. Non di meno, dovrebbe presentare un foro per la selfiecam. Sotto la scocca invece, dovrebbe esserci un processore MediaTek Dimensity 1300 coadiuvato da una GPU Mali G77.

Dulcis in fundo, sul comparto fotografico ci dovrebbero essere ben tre sensori fotografici. Stando a quanto riportarto dal sito Camera FV5, ci dovrebbe essere una main camera da 50 Mpx (Sony IMX766), abbinata ad una ultra wide da 8 Mpx e una lente in più da 2 Mega. Anteriormente invece, potrebbe esserci una selfiecam da 32 Mpx. Sul fronte della batteria infine, dovremmo trovare una cella energetica da 4500 mAh in grado di garantire un’autonomia eccellente e in grado di supportare la fast charge cablata da 80W.

