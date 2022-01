OnePlus Nord 2T sta arrivando e rivoluzionerà l'azienda

OnePlus sta apportando alcune modifiche allo schema di denominazione della sua serie Nord di fascia media. Secondo quanto riferito, la società sta pianificando di sostituire OP Nord 2 con il Nord 2T. Se si deve credere alle informazioni rilasciate dal famoso informatore indiano Yogesh Brar, il nuovo midrange con il marchio “T” sarà annunciato in primavera, precisamente verso aprile-maggio.

OnePlus Nord 2T: quando arriverà e quanto costerà?

Il tipster ha anche svelato alcune importanti informazioni sullo smartphone. Secondo Brar, lo smartphone avrà un prezzo compreso tra le 30.000 e le 40.000 rupie. Quindi, il dispositivo dovrebbe avere un prezzo simile al suo predecessore, OP Nord 2. Ora siamo anche venuti a conoscenza delle specifiche dello smartphone, per gentile concessione dell'informatore @OnLeaks.

Si vocifera che il nuovo Nord 2T sia alimentato dal processore MediaTek Dimensity 1300 abbinato a un massimo di 12 GB di RAM e 256 GB di spazio di archiviazione integrato. Lo smartphone potrebbe essere anche dotato di un display AMOLED Full HD+ da 6,43 pollici con una frequenza di aggiornamento di 90 Hz e una risoluzione di 2400×1080 pixel. Lo smartphone eseguirà OxygenOS 12 basata su Android 12.

Parlando delle fotocamere, il telefono presenterà una configurazione a tripla lente sul posteriore composta da un sensore principale da 50 MP, una lente ultrawide da 8 MP e un sensore monocromatico da 2 MP.

Per selfie e videochiamate, avrà una snapper selfie da 32 Megapixel. Non sappiamo nulla oltre al numero di megapixel della camera, ma ci aspettiamo di ottenere maggiori dettagli nei prossimi giorni. Tuttavia, conterrà una batteria da 4.500 mAh con supporto per la ricarica SuperVOOC da 80 W, che è la stessa tecnologia di ricarica vista nell'ultimo flagship.

Nel frattempo, l'azienda rilascerà un altro telefono della linea Nord, ma sarà disponibile nel mercato fra poche settimane. Stiamo parlando del Nord CE 2 e avrà un display AMOLED FHD+ da 6,4 pollici con refresh rate da 90 Hz, sarà alimentato dal SoC MediaTek Dimensity 900 abbinato a una RAM compresa tra 6 GB e 12 GB e avrà una batteria da 4.500 mAh con fast charge cablata fino a 65 W. Ci sarà Android 12 out of the box.