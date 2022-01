OnePlus Nord 2T: il device che sfida il Galaxy S21 FE

OnePlus si sta ora preparando per il lancio del prossimo midrange della serie Nord; sappiamo che si chiamerà OP Nord 2T. Ora l'azienda pare che voglia utilizzare la denominazione esclusiva dei suoi top di gamma anche per la fascia media. Conosciamo ora le specifiche tecniche del device in questione.

OnePlus Nord 2T: un top di gamma in tutto e per tutto, a basso costo

Secondo OnLeaks, OnePlus Nord 2T sarà alimentato dal Dimensity 1300. Il processore deve ancora diventare ufficiale, quindi il device potrebbe essere uno dei primi terminali ad essere alimentato dal SoC in questione. In base al suo nome, ci possiamo aspettare un aumento delle prestazioni rispetto al chip di vecchia generazione, insieme a un processo di produzione più avanzato.

Passando al display, il midrange premium dovrebbe presentare un pannello AMOLED Full HD + (2400 × 1080) da 6,43 pollici con una frequenza di aggiornamento di 90 Hz.

La ricarica ha ricevuto un notevole aggiornamento, tuttavia, con la batteria da 4.500 mAh ora in grado di essere riempita a velocità SuperVOOC di 80 W tramite cavo. Questa è la stessa velocità del OnePlus 10 Pro, il che significa che si otterranno funzionalità di ricarica a livello di punta in un dispositivo di fascia media.

Il modulo della fotocamera rimarrà sostanzialmente invariato rispetto al Nord, anche se c'è la possibilità che i sensori vengano aggiornati con quelli più recenti. OnePlus Nord 2T dovrebbe sfoggiare una configurazione a tripla lente sul retro, con uno snapper principale da 50 MP. Il primario sarà completato da ottiche ultra-wide da 8 MP e monocromatiche da 2 MP. Per i selfie, sarà presente una fotocamera da 32 MP, alloggiata all'interno di un foro perforato.

Il Nord 2T sarà offerto nelle opzioni da 6 GB e 8 GB di RAM, abbinato a 128 GB e 265 GB di spazio di archiviazione. Si avvierà in OxygenOS 12 basato su Android 12 pronto all'uso.

La data di lancio è ancora un mistero, ma dovremmo ricevere maggiori informazioni al riguardo molto presto. A giudicare dal fatto che si tratta solo di un aggiornamento marginale rispetto al Nord 2, il nuovo prodotto sarà probabilmente lanciato allo stesso prezzo.

La compagnia di Pete Lau sta anche lavorando al rilascio di un altro mid-ranger chiamato Nord CE 2 5G.