OnePlus Nord 2T 5G: sconto ESAGERATO su Amazon, consegna in un giorno

OnePlus Nord 2T 5G è un telefono di fascia media Android vendutissimo; è uno dei più apprezzati del mercato, nonché uno dei più voluti dall’utenza. Il terminale è un gadget eccezionale, dotato di caratteristiche di prim’ordine e di un prezzo contenuto. Pensate che di listino costa 509,00€ ma grazie agli sconti di Amazon potrà essere vostro con soli 449,00€, spese di spedizione incluse. Volendo, c’è la consegna celere in un solo giorno con il servizio di Prime; ciò implica che se lo ordinerete oggi, sarà a casa vostra entro domani sera. Altresì avrete la possibilità di farvi recapitare il pacco presso uno dei tanti Amazon Hub presenti sul territorio italiano. E se proprio non vi basta, ci sono anche gli Amazon Locker sparsi anche nei centri commerciali, nei distributori di benzina, e non solo. Oramai non avete scuse per comprarlo.

Come se non bastasse, avrete accesso al reso gratuito entro un mese dall’acquisto, ci sono ben due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata, attiva tutti i giorni, dalle sei a mezzanotte. Sarete sempre coperti e tutelati dal sito di Amazon, per intenderci e, dulcis in fundo, potrete perfino dilazionare l’importo dello smartphone in comode rate con Cofidis.

OnePlus Nord 2T 5T: le caratteristiche

Questo device è incredibile; anche se è di fascia media presenta features uniche. Citiamo infatti la fotocamera principale da 50 megapixel con sensore Sony IMX766 e OIS al seguito, coadiuvata da un’ultrawide da 8 Mega con angolo di visuale di 120°. Completa il tutto un obiettivo mono da 2 Megapixel.

Ottimo il processore di bordo MediaTek Dimensity 1300 con 12 GB di memoria RAM al seguito. Tanto spazio a disposizione (256 GB) per l’installazione di applicazioni, per l’archiviazione di file e non solo. Infine, segnaliamo che si ricarica in un lampo grazie alla SuperVOOC da 80W. Lo schermo è un bellissimo pannello AMOLED da 6,43 pollici con risoluzione FullHD+, refresh rate a 90 Hz e supporto all’HDR10+. A soli 449,00€ non potete lasciarvi sfuggire il midrange OnePlus Nord 2T 5G su Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.