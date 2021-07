Mentre il lancio di OnePlus Nord 2 è proprio dietro l'angolo, un nuovo rapporto ha rivelato informazioni chiave sul dispositivo, comprese le opzioni di colore, le varianti di archiviazione e persino i prezzi (per il mercato indiano).

OnePlus Nord 2: nuove succulente informazioni

Stando a quanto rivelato da un rapporto di 91Mobiles, la notizia arriva dal noto informatore Yogesh Brar, il quale ha rivelato alcuni dettagli chiave del prossimo smartphone di fascia media di casa OnePlus. Per chi non lo sapesse, il Nord 2 sarà il successore del primo device midrange dell'azienda di Pete Lau, annunciato nel luglio dello scorso anno. Il gadget dovrebbe venir svelato il prossimo 22 luglio 2021 e ora una grande perdita ha rivelato il suo prezzo per il mercato indiano.

Secondo quanto riferito, il terminale sarà disponibile in due varianti; ci sarà la versione con storage da 8 GB di RAM + 128 GB e la versione con banchi RAM da 12 GB e 256 GB per l'archiviazione interna dei dati.

Il modello base avrà un prezzo di 31.999 INR (circa 430 dollari USA) mentre l'iterazione di fascia alta avrà un prezzo di 34.999 INR (circa 470 dollari). Se questo dovesse venir confermato, allora il Nord 2 avrà un prezzo più alto rispetto al suo predecessore, superando anche la soglia dei 400 dollari/euro come telefono di fascia medio alta. Questo sarebbe in linea con le specifiche tecniche del dispositivo, considerando che sotto la scocca sarà presente il processore di punta di MediaTek, il Dimensity 1200.

Inoltre, la gamma Nord 2 sarà disponibile per l'acquisto anche in due colorazioni: Grey Sierra e Blue Haze. Tuttavia, il tipster ha aggiunto che il marchio lancerà anche il nuovo smartphone in una speciale edizione con back cover in pelle chiamata “Green Woods“.

Tenete presente che questo è ancora un rapporto non confermato, quindi vi suggeriamo a prendere questa notizia con “un pizzico di sale”, per il momento e vi invitiamo a restare connessi per ulteriori informazioni in merito in arrivo nei prossimi giorni.

