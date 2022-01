OnePlus: il nuovo Nord avrà un prezzo BASSISSIMO

Il nuovo OnePlus Nord potrebbe essere diretto in tutti i mercati internazionali quest'anno e potrebbe avere un prezzo inferiore ai 270 dollari (presumibilmente, sui 300€ da noi). Dovrebbe essere un prodotto super economico. Scopriamo maggiori dettagli in merito.

OnePlus Nord 3: cosa sappiamo?

Il colosso cinese di Pete Lau ha sperimentato diverse strategie nel segmentare gli smartphone nel mercato. Il marchio inizialmente ha iniziato a offrire telefoni killer di punta e in seguito è passato a vendere sia terminali di fascia media, sia flagship dal prezzo esagerato. Ora, un nuovo rapporto di 91Mobiles rivela che la società potrebbe presto lanciare un telefono economico in India e questo dovrebbe disporre di un prezzo davvero molto contenuto. Dopo il debutto indiano, ci dovrebbe esser un lancio internazionale (anche europeo, of course).

L'informatore Yogesh Brar ha riferito alla pubblicazione indiana i telefoni che arrivano a Rs 20.000 potrebbero far parte della serie Nord. Per ora, il mercato dei telefoni indiani è piuttosto competitivo, ma troviamo brand come Xiaomi, Realme, Motorola e persino il recente concorrente Tecno. Ora, con midrange del gigante della tecnologia aventi un prezzo competitivo, questi marchi sopra menzionati dovranno sicuramente stare attenti alla concorrenza.

Inoltre, si dice che ci sia ancora tempo prima di vedere i terminali in commercio. L'azienda lancerà OnePlus Nord 2 CE nel primo trimestre di quest'anno e solo dopo vedremo il famigerato low-cost della gamma. Dovrebbe arrivare entro marzo di quest'anno, quindi possiamo aspettarci il rilascio del telefono verso Pasqua. Attenzione, perché il giornale indiano 91mobiles dice che il telefono potrebbe arrivare dopo luglio.

Al momento, non ci sono dettagli confermati sulle specifiche di questo OP Nord economico. Il tipster ha affermato che sarà alimentato da un chipset MediaTek. Inoltre, un display AMOLED a 90 Hz, fotocamere da 50 MP e connettività 5G potrebbero essere i punti salienti del dispositivo.