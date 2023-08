OnePlus: il debutto del foldable è stato posticipato per "una buona ragione"

Il debutto del primo foldable di casa OnePlus è alle porte, anche se apprendiamo oggi che potrebbe venir posticipato per “una buona ragione” (secondo quanto affermano i dirigenti del marchio); si chiamerà OnePlus Open e avrà un design ” libro”, simile a quello che abbiamo visto con i prodotti di altri brand (OPPO, Honor, Samsung, Huawei, etc).

Come molti di voi sapranno, il colosso cinese di Pete Lau ha annunciato l’intenzione di voler presentare il suo pieghevole a breve; il debutto era previsto per il 29 agosto ma pare che questo lancio sia stato ritardato. Ma quali sono le motivazioni di questa scelta? Pare che la ragione sia da ricercare nel cambio dei produttori dalla Cina alla Corea del Sud.

L’insider Max Jambor ha appena dichiarato con un post su X che OnePlus ha posticipato il lancio del suo primo pieghevole; sembra che l’azienda abbia deciso di passare alla tecnologia di Samsung per i display, abbandonando così quella di BOE. Pare che questi ultimi schermi non soddisfino gli standard richiesti dalla società cinese, ergo il debutto posticipato potrebbe essere una buona notizia per i futuri acquirenti.

Open Launch got pushed back a bit, but no worries the delay is actually good in a way

Open was supposed to have a BOE screen but turns out it was 👎🏼 – new panels are from Samsung ✅

Stay tuned for an exciting device!

More to follow 🔜

— Max Jambor (@MaxJmb) August 1, 2023