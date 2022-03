OnePlus: i nuovi device avranno una funzionalità speciale

La nuova tecnologia di ricarica da 150 W di OPPO potrebbe debuttare su un telefono OnePlus nel prossimo futuro; ecco quanto è emerso in queste ore.

La ricarica flash SuperVOOC da 150 W è stata presentata come tale dal colosso cinese OPPO, tuttavia, il dirigente OEM Pete Lau ha annunciato che il primo dispositivo a ottenerlo farà parte del sub brand OnePlus. Apparentemente, si dice che verrà lanciato nel 2022.

OnePlus: quale sarà il device con fast charge da 150W?

La ricarica da 150 watt (W) diventerà il nuovo standard della normalità in termini di batteria mobile e power brick nel 2022, almeno secondo Realme e OPPO. I 2 OEM – entrambi i marchi sotto il comando di BBK Electronics – hanno presentato le loro iterazioni di questa tecnologia: si chiamano, rispettivamente, UltraDart e 150W SuperVOOC.

Entrambe le società ora pubblicizzano il loro ultimo sviluppo pronto per il mercato della telefonia mobile. Con una simile potenza, si può caricare una batteria da 4.500 mAh del 50% in 5 minuti. OPPO nota inoltre che è valutato per una densità di potenza di 1,51 W/cm3, “molto superiore alla media del settore“.

Tuttavia, la casa cinese ha già scelto di utilizzare la sua controparte SuperVOOC da 80 W leggermente più lenta nella sua serie di punta Find X5. Ciò potrebbe essere dovuto al fatto che il conglomerato sembra pensare che il suo successore da 150 W dovrebbe invece essere riservato come USP di fascia media.

A tal fine, Pete Lau, nella sua veste di CEO di OnePlus oltre che di Chief Product Officer di OPPO, ha rivelato che quest'ultima tecnologia di ricarica rapida debutterà in un dispositivo venduto dalla prima (anch'essa sussidiaria di BBK Electronics quasi assorbita da quest'ultimo in questa fase).

Per quanto eccitante possa essere questa prospettiva per alcuni fan del brand, si spera che questa feature si riveli sicura per i consumatori.

A tal fine, OPPO afferma che il suo nuovo Battery Health Engine interno, che consiste in un chip di gestione della batteria progettato su misura, una tecnologia “Smart Battery Health Algorithm” e “Battery Healing” per i suoi nuovi componenti basati su GaN, affronterà preoccupazioni come queste al prossimo evento di prodotto di casa OnePlus.