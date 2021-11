OnePlus brevetta un foldable a tre schermi

OnePlus ha appena brevettato un telefono pieghevole a tre pieghe con una chiave scorrevole che serve a bloccare la posizione di piegatura.

OnePlus Tri-Fold: cos'è e come funziona?

Un brevetto scoperto di recente relativo al brand di Pete Lau ha indicato che l'azienda tecnologica sta probabilmente lavorando su uno smartphone pieghevole con due cerniere che possono essere bloccate da un pratico slider.

Il dispositivo a tre display sembra essere il primo prodotto innovativo di OnePlus. Ricordiamo che Samsung, Huawei e Xiaomi sono gli attuali leader nella tecnologia dei pannelli pieghevoli, mentre anche altri OEM stanno facendo passi da gigante nel settore.

Il patent riguarda un telefono pieghevole con tre parti di visualizzazione inventato da Gao Yang e il documento di brevetto è intitolato: “Terminale mobile”. Si ritiene che il documento sul brevetto sia stato depositato in Cina nel 2020 ed è stato pubblicato nel luglio 2021. Ora è stato incluso nel repository globale dei brevetti, nel database dell'Ufficio mondiale della proprietà intellettuale (WIPO). La documentazione del WIPO ha quindi conferito a OnePlus un marchio di approvazione e protezione per la tecnologia brevettata dichiarata.

Technizo Concept ha rilasciato anche alcuni straordinari rendering dello smartphone OnePlus Tri-Fold, derivati ​​dalle immagini del brevetto. Il dispositivo può essere piegato in diversi modi, fornendo interessanti opzioni per più applicazioni per l'utente. Può funzionare come un grande tablet o come uno smartphone.

Il design versatile presenta alcune sfide e sarà emozionante vedere il debutto dell'innovativo smartphone pieghevole OnePlus nel settore della telefonica. Resta da vedere come apparirà il dispositivo reale, in quanto potrebbe avere poca somiglianza con gli attuali concept pubblicati dal designer.

Ci aspettiamo il primo smartphone OnePlus pieghevole nel 2022 e questo potrebbe essere previsto in grande stile.