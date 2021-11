OnePlus 10 Pro: nuovi dettagli sulla fotocamera principale

Nonostante manchi ancora molto tempo prima dell'annuncio di OnePlus 10 Pro, il famoso insider della rete @OnLeaks ha pubblicato online alcuni render che mostrano il design dell'atteso flagship.

OnePlus 10 Pro: la fotocamera potrebbe deludere

La fotocamera principale dello smartphone dovrebbe comprendere tre sensori e, purtroppo, sembrerebbe non esserci posto per il periscopio. OnePlus 10 Pro offrirebbe dunque un teleobiettivo “standard” con zoom ottico 3,3x e digitale 30x: un dettaglio che potrebbe non essere accolto positivamente dagli appassionati di fotografia.

Non sappiamo nulla circa le caratteristiche delle altre lenti, ma non è difficile ipotizzare che l'ultra-wide andrebbe a fare coppia con il sensore principale. Naturalmente, l'azienda continuerebbe a collaborare con Hasselblad per migliorare le potenzialità fotografiche dello smartphone.

Per quanto riguarda la scheda tecnica in generale, a bordo potrebbe esserci un display AMOLED con refresh rate di 120 Hz, l'ultimo processore Snapdragon 8 Gen1, 8 GB di RAM e 128 GB di memoria di archiviazione, per poi terminare con una batteria di capacità pari a 4500 mAh con possibilità di ricarica rapida a 65 watt.

Secondo 91Mobiles, OnePlus 10 Pro dovrebbe essere lanciato all'inizio del 2022 per andare in diretta competizione con un altro atteso top di gamma, vale a dire Samsung Galaxy S22.