OnePlus Ace Racing: un nuovo intrigante device di fascia media

In queste ore sono spuntate online le prime immagini di OnePlus Ace Racing, un nuovo telefono di fascia media prossimo al debutto. Proprio poche settimane fa invece, abbiamo conosciuto Ace, il primo dispositivo con Dimensity 8100 con un focus sulle prestazioni e sul design. In India e nel resto del mondo invece, arriva come OP 10R.

Adesso, un report proveniente da 91mobiles ci svela che la società è prossima a realizzare un Ace in edizione speciale dal nome di “OnePlus Ace Racing Edition”. Ma quali saranno le sue novità?

OnePlus Ace Racing Edition: cosa cambia?

Il sito indiano ha anche fornito un’immagine dello stesso che corrisponde al misterioso device del marchio di Pete Lau che abbiamo visto in passato sul TENAA con numero di modello PGZ110.

Secondo quanto visto dalle foto, il telefono non avrà il design del modello da cui deriva, ma prenderà spunto dal flagship 10 Pro. Il tipster Digital Chat Station afferma che il prodotto sarà venduto in due colorazioni: grigio e azzurro.

Specifiche tecniche

Il gadget misurerà 164,3 x 75,8 x 8,7 mm e conterrà all’interno un pannello da 6,59″ con tecnologia LCD LTPS e risoluzione Full HD+. Sotto la scocca invece, ci sarà un SoC octa-core con 8 o 12 GB di RAM. Il dispositivo avrà un processore octa-core da 2,85 GHz e 8 GB / 12 GB di RAM. Non mancherà una batteria da 4.890 mAh, una selfiecam da 16 megapixel e tre fotocamere così ripartite: 64 megapixel + 8 megapixel + 2 megapixel.

Arriverà in due versioni: 8GB + 128GB/256GB e 12GB + 256GB. Sarà una Limited Edition e arriveranno poche unità sul mercato. Inoltre, si apprende che l’azienda porterà in commercio 5-6 device con CPU Dimensity all’interno.

Se volete un OnePlus premium però, vi segnaliamo che il 10 Pro si trova in sconto a soli 999,00€.