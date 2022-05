OnePlus Ace/10R si surriscalda? Ecco cosa ne pensa l'azienda

Sembra che i nuovi OnePlus Ace/10R soffrono di gravi problemi legati al surriscaldamento del dispositivo stesso. A tal proposito, l’azienda ha risposto alle accuse.

Sappiamo tutti che OnePlus 10R è arrivato sul commercio indiano da poco tempo e in Cina invece, gli utenti hanno potuto acquistare il loro terminale già da diverse settimane. Tuttavia, le impressioni su questi terminali non sono state decisamente positive, anche perché si scopre che questi gadget soffrono di alcuni gravi problemi: scopriamoli insieme.

OnePlus Ace/10R: cosa sta succedendo?

Visto che le segnalazioni stanno diventando sempre più numerose, l’azienda è intervenuta personalmente per parlare del problema con i media. Stando quindi a quanto si legge, OnePlus Ace, fin dal primo giorno di utilizzo, ha mostrato una tendenza al surriscaldamento anomala che rendeva quasi impossibile tenere il prodotto fra le mani. Fortunatamente per gli altri device della gamma non c’è questo problema e a tal proposito, vi segnaliamo che OP Nord CE 5G, uno dei Best Buy della compagnia, si trova in super sconto su Amazon a 275,79€.

Un utente, ad esempio, ha affermato di aver giocato per un’ora ad un titolo arcade e che il dispositivo aveva raggiunto la temperatura di 43,7°, mentre la CPU era salita a 46,5°. Addirittura, un altro utente su Weibo ha affermato che il suo telefono era arrivato a 44,6°, mentre la CPU presentava un limite di 60,4°. Si legge perfino che il device scaldava a dismisura anche con tutta la custodia inserita, che solitamente mitiga la fuoriuscita di calore. Sul web è emerso l’hastag: #OnePlus PhonesSoHotThatItBurnsHands”.

Ecco che quindi OnePlus è dovuta intervenire alla richiesta di chiarimenti fatta dal Sina Finance. La società ha spiegato che ogni telefono raggiunge temperature elevate durante il gaming e sono considerate “normali” e che non influiscono sulla funzionalità standard del device.

Voi cosa ne pensate? È normale che un dispositivo arrivi a far male alle mani per quanto diventa caldo? Sotto la scocca di OP Ace/10R troviamo un SoC Dimensity 8100/8100 Max. Attendiamo un debutto global.