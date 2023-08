OnePlus Ace 2 Pro : quasi ufficiale, ma arriverà anche da noi?

In queste ore è trapelato online il design del futuro OnePlus Ace 2 Pro; il device sarà un flagship eccezionale, ma cosa sappiamo ad oggi di questo dispositivo? Facciamo il punto nell’articolo completo.

Il design dell'ammiraglia del brand cinese di Pete Lau è stato trapelato; con un leak sul web, precisamente sul portale di Weibo, è emersa l'estetica del dispositivo del colosso asiatico. Si chiamerà OnePlus Ace 2 Pro e sarà un gadget estremo, in tutto e per tutto. Sappiamo che diverrà ufficiale ad agosto. Andiamo con ordine.

OnePlus Ace 2 Pro: le caratteristiche

Grazie alle informazioni di un noto insider scopriamo quale sarà il design del prossimo flagship di OnePlus; il tipster ha dichiarato anche di aver già testato il device in tutto e per tutto. Digital Chat Station, con un post su Weibo, afferma che ha potuto saggiare le peculiarità del prodotto in fabbrica. Dalla foto vediamo la colorazione grigio titanio; stando alle informazioni di DGS, il telefono sembra avere il look di un’auto sportiva. Inoltre pare che i dettagli e la trama del device siano meglio dal vivo che in foto.

Vediamo chiaramente che Ace 2 Pro assomiglierà moltissimo all’attuale top di gamma OnePlus 11 5G; vediamo un modulo fotografico simile con tre lenti a bordo e il flash LED. Curiosamente, non c’è la scritta Hasselblad. Il telaio sembra fondersi con la base del modulo che, stando a quanto si vede, sarà in metallo. Disporrà del processore Snapdragon 8 Gen 2 di Qualcomm coadiuvato da RAM di tipo LPDDR5X e da storage UFS 4.0. Non mancherà un sistema di raffreddamento 3D di livello aerospaziale. Presenterà – addirittura – 24 GB di RAM e 1 TB di spazio su memoria. Lo schermo invece, sarà un pannello OLED da 6,7 pollici 1,5K con refresh rate di 120 Hz. La main camera invece, sarà una lente da 50 mega coadiuvata da un’ultrawide da 48 Megapixel e da un tele da 32 Mega. Anteriormente, la selfiecam sarà da 32 Mpx. La base del device sarà la ColorOS 13.1 basata su Android 13; ci saranno due speaker stereo, il fingerprint sotto lo schermo, lo slider per le notifiche e il blaster IR. La batteria sarà da 5500 mAh con SuperVOOC da 150W.

Arriverà anche in Europa, magari con un altro moniker? Staremo a vedere.