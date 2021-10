OnePlus 9RT: svelata ufficialmente la data di lancio del dispositivo

OnePlus 9RT sarà presentato nel corso di un evento che si terrà in Cina mercoledì 13 ottobre. La società lo ha annunciato ufficialmente con un post condiviso sulla sua pagina Weibo. Oltre allo smartphone, troveranno spazio gli auricolari true wireless OnePlus Buds Z2.

OnePlus 9RT è sempre più vicino: possibile scheda tecnica

Di seguito, riportiamo l'immagine promozionale a cui abbiamo fatto richiamo inizialmente, grazie alla quale abbiamo conferma in merito all'evento di presentazione:

Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche del dispositivo, a bordo del OnePlus 9RT dovremmo trovare un display AMOLED da 6,55 pollici con risoluzione FHD+ e la stessa frequenza di aggiornamento pari a 120Hz di OnePlus 9 e OnePlus 9 Pro. Sotto la scocca potrebbe battere il cuore del chipset Snapdragon 870 di Qualcomm, proprio come su OnePlus 9R. Alcune voci, tuttavia, non escludono l'implementazione del più potente Snapdragon 888.

In merito alla fotocamera, lo smartphone dovrebbe contare su un sensore principale Sony IMX766 da 50 MP, un sensibile upgrade rispetto ai 48 MP del OnePlus 9R. Lo stesso sensore è utilizzato anche nel Nord 2. Si prevede inoltre che OnePlus 9RT possa far leva su una batteria da 4.500 mAh con supporto per la ricarica rapida a 65W. Riguardo al software, è probabile l'unità venga distribuita con l'interfaccia OxygenOS 12 basata su Android 12.

Come detto, particolare risalto avranno anche gli auricolari true wireless OnePlus Buds Z2 con sistema ibrido di cancellazione attiva del rumore, connettività Bluetooth 5.2, impermeabilità con standard IPX4 e batteria da 40 mAh. La custodia di ricarica dovrebbe caratterizzarsi per una batteria da 520 mAh, consentendo fino a 27 ore di riproduzione totale con la riduzione del rumore abilitata.