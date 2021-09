OnePlus 9, 9 Pro: arriva Android 12 Developer Preview 2

A maggio, OnePlus ha rilasciato le build del software Developer Preview di Android 12 per i suoi smartphone OnePlus 9 e OnePlus 9 Pro e ora, quasi quattro mesi dopo, il marchio ha rilasciato la Developer Preview 2 dell'OS di Google.

Android 12 Developer Preview 2: dettagli

Secondo il post di annuncio ufficiale su OnePlus Community, Android 12 Developer Preview 2 per la serie OnePlus 9 arriva con alcune nuove funzionalità (come nuovi widget, finestre mobili, grafico sull'utilizzo della batteria) e ottimizzazioni (come quello per l'algoritmo relativo alla luminosità automatica, per l'algoritmo di prevenzione del tocco errato, le prestazioni del frame rate di gioco).

Come suggerisce il nome, la build di Android 12 è più adatta a sviluppatori e utenti con esperienza, poiché è ancora in una fase di sviluppo iniziale.Detto questo, non consigliamo di eseguire il flashing di questa ROM se si ha poca o nessuna esperienza nello sviluppo di software, se si prevede di utilizzare il dispositivo come driver quotidiano o se non si ha esperienza di flashing di ROM personalizzate. Procedi a tuo RISCHIO!

Ricordiamo che OnePlus 9 ha fatto la sua comparsa sul mercato di alta fascia nel marzo 2021, con a bordo il potente processore Qualcomm Snapdragon 888 con supporto al 5G, associato ad una RAM LPDDR5 e allo storage interno UFS 3.1. L'autonomia energetica di questo flangship cinse è assicurata da una cella da 4500 mAh con supporto alla ricarica rapida Warp Charge 65T da 65W.

