OnePlus 9RT riceve un nuovo update con tantissime novità

A distanza di pochi giorni dal rilascio delle patch di sicurezza di febbraio per OnePlus 9RT con l’arrivo della OxygenOS A.04, in queste ore il colosso cinese ha avviato l’aggiornamento software con la OxygenOS A4.05 contenente un gran numero di novità e correzioni di bug.

Infatti, in base alle informazioni pubblicate in rete in queste ore, sembra che il lavoro del team di sviluppo di OnePlus si sia concentrato principalmente nel migliorare la stabilità del sistema operativo.

OnePlus 9RT riceve un corposo aggiornamento software: tutti i dettagli

Ecco il changelog completo relativo all’update per OnePlus 9RT:

Sistema Correzione di un bug relativo al pop-up di permesso quando si accede per la prima volta al File Manager Correzione di un bug del display quando si esegue la ricerca di un aggiornamento in modalità Amministratore Correzione di un bug della modalità di spegnimento automatico del display in cui il pannello resta sempre attivo Correzione di un problema relativo alla sveglia Miglioramento della stabilità generale del sistema

Fotocamera Ottimizzazione della qualità dei video quando si registrano video a 60 FPS con la lente ultra grandangolare in ambienti scuri Correzione di un bug che causava la perdita dello scatto con la lente ultra grandangolare al buio impostando la modalità treppiede Correzione di un bug che causava blur e altri problemi di qualità delle immagini scattate sotto i 50 MP Correzione di un bug che causava il freeze dell’applicazione Galleria cercando di condividere un’immagine



L’aggiornamento è attualmente disponibile per un numero ristretto di utenti e sarà esteso a tutti i dispositivi compatibili nel corso delle prossime ore. Gli utenti muniti di OnePlus 9RT possono controllare la disponibilità dell’update tramite l’apposito pannello nelle Impostazioni del telefono.

Infine, nelle scorse ore OnePlus ha annunciato che l’OS unificato con OPPO non si farà più: Pete Lau, co-fondatore della compagnia, ha annunciato che l’azienda proseguirà nello sviluppo di OxygenOS – sta già lavorando alla OxygenOS 13 basata su Android 13 – anche se continuerà ad avere una base comune con il sistema operativo unificato.