Il CEO di OnePlus Pete Lau ha appena rivelato una confezione alternativa per la serie OnePlus 9. Allarme spoiler: è davvero simpatica e a noi piace particolarmente.

OnePlus 9 Series: sì, la scatola ricorda quella dei giocattoli

Gli smartphone della serie OnePlus 9 sono dotati della nuova scatola al dettaglio dell'azienda progettata per essere un po' più grande in termini di dimensioni. Mentre la confezione sembra essere decente, sappiate che l'azienda ne ha ipotizzata una alternativa, stando a quanto si evince da Pete Lau.

Il boss della compagnia ha condiviso un'immagine su Twitter che mostra una confezione alternativa della serie OnePlus 9. Tuttavia, non è ancora chiaro se la società abbia mai pensato di utilizzarla sul serio o se abbia intenzione di farlo in futuro.

La nuova scatola mostrata da Lau… non ha una scatola per mantenere il telefono all'interno. Invece, usa la plastica e ha un design molto minimale, simile a quella che si ottiene quando si acquista una pendrive o un giocattolo.

Lo smartphone è inserito dietro una confezione trasparente sul lato destro mentre il lato sinistro della confezione cita le caratteristiche chiave del dispositivo. Non c'è spazio per un caricabatterie o accessori aggiuntivi. Ha anche un gancio nella parte superiore che può essere utilizzato per esporre il prodotto in negozio, proprio come se fosse un giocattolo in uno store per bambini.

Oltre a condividere l'immagine di questa confezione, Pete Lau ha aggiunto che l'azienda non rinuncia all'”elegante scatola rossa” e conferma che non si riceverà questa nuova confezione quando si acquisterà uno smartphone OnePlus.

Ricordiamo che la società si è recentemente fusa ufficialmente con OPPO e ora sarà il sub brand del produttore di smartphone con sede in Cina. L'annuncio non è stato sorprendente dato che entrambe le realtà stavano unendo molte delle loro operazioni dallo scorso anno.

