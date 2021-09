Il mese scorso, Android Central aveva rivelato che OnePlus stesse lavorando su un nuovo smartphone chiamato OnePlus 9 RT. Il moniker del dispositivo suggerisce che sarà una versione aggiornata del flagship killer che ha debuttato all'inizio di quest'anno in Cina e in India. Oltre a rivelare alcune specifiche chiave del terminale in questione, la pubblicazione aveva affermato che questo device sarebbe stato lanciato a ottobre. Ora, l'affidabile informatore Steve Hemmerstoffer ha condiviso la data di lancio (presunta).

OnePlus 9 RT: cosa sappiamo ad oggi?

OnePlus 9 RT potrebbe debuttare il 15 ottobre. Come hanno rivelato i rapporti precedenti, è improbabile che la società rilasci versioni “T” aggiornate degli attuali top di gamma OP 9 e OP 9 Pro quest'anno.

Il modello 9 RT dovrebbe arrivare con la più recente OxygenOS 12 basata su Android 12. È probabile che rimanga appannaggio dei soli mercati asiatici (India e Cina).

Tentative launch date for the #OnePlus9RT: October 15 pic.twitter.com/Yt4bEjmRrn — Steve H.McFly (@OnLeaks) September 13, 2021

Si ipotizza che OnePlus 9 RT presenti lo stesso display AMOLED da 6,55 pollici con frequenza di aggiornamento di 120Hz che abbiamo visto sul modello da cui deriva. Il dispositivo sarà alimentato da una versione superiore dello Snapdragon 870. Per la fotografia, sarà dotato della lente principale Sony IMX766 da 50 megapixel.

Il gadget potrebbe presentare una batteria da 4.500 mAh che può supportare la ricarica rapida da 65 W. La nuova OxygenOS 12 porterà nuove funzionalità come l'archivio di temi, una cassaforte privata per l'archiviazione sicura di dati sensibili, impostazioni di privacy migliorate, una pagina delle impostazioni ridisegnata e finestre mobili.

Si prevede che la variante 9 RT offra fino a 12 GB di RAM LPDDR4x e fino a 256 GB di spazio di archiviazione UFS 3.1. Potrebbe essere dotato di una fotocamera selfie da 16 megapixel. Per la sicurezza degli utenti, sarà dotata di uno scanner di impronte digitali in-display. Al momento, non sono disponibili informazioni sul prezzo di vendita del suddetto prodotto: vi terremo aggiornati.

