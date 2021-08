Il nuovo telefono di casa OnePlus ha appena ottenuto la certificazione BIS; secondo quanto si apprende, sembra che questo device possa essere, in realtà, il nuovo OP 9RT.

OnePlus 9 RT verrà presentato molto presto… ma in quali mercati?

Un nuovo smartphone OnePlus con numero di modello MT2111 ha ricevuto l'approvazione dal Bureau of Indian Standards (BIS). Il portale indiano non contiene informazioni sulle specifiche del dispositivo, tuttavia si dice che l'ammiraglia OP 9 RT debutterà sul mercato asiatico ad ottobre. Inoltre non sappiamo se approderà solo in India (e eventualmente anche in Cina) o anche in Europa.

Si ipotizza inoltre che l'OEM cinese lancerà presto nuovi telefoni a marchio Nord con specifiche modeste e prezzi contenuti. Pertanto, è consigliabile attendere ulteriori segnalazioni per sapere se lo smartphone MT2111 è davvero il OnePlus 9 RT o un dispositivo della serie Nord.

OnePlus 9 RT: specifiche tecniche (RUMOR)

Rapporti recenti hanno rivelato che il device in questione sarà una versione aggiornata dell'attuale flagship killer OnePlus 9R che ha debuttato all'inizio di quest'anno in alcuni mercati selezionati.

Il nuovo modello dovrebbe presentare un display AMOLED da 6,55 pollici che offrirà una risoluzione Full HD+ e una frequenza di aggiornamento di 120Hz. Lo schermo verrà integrato con uno scanner di impronte digitali.

Il chipset Snapdragon 870 dovrebbe essere presente sotto il cofano del telefono. Conterrà 8 GB / 12 G di RAM LPDDR4x e memorie storage UFS 3.1 fino a 256 GB di spazio di archiviazione. Il dispositivo ospiterà una batteria da 4.500 mAh che supporta la ricarica rapida da 65 W.

OnePlus 9 RT sarà dotato di una fotocamera frontale da 16 megapixel. La configurazione della lente posteriore includerà una main camera Sony IMX766 da 50 megapixel, un obiettivo secondario da 16 megapixel e una macro da 2 megapixel. Infine, sappiamo che il dispositivo presenterà il sistema operativo Android 11 basato su OxygenOS 12 out of the box. Staremo a vedere; vi invitiamo a restare connessi con noi per essere sempre aggiornati sulle ultime novità del brand… e non solo.

OnePlus

Smartphone