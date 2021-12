OnePlus ci ripensa: riparte il modding con la Fotocamera Google

Qualche giorno fa avevamo scoperto che la OxygenOS 12 non avrebbe più permesso alla mod della Fotocamera Google di accedere ai sensori ausiliari di OnePlus 9 e OnePlus 9 Pro, una cambio di rotta improvviso e inspiegabile che ha attirato le critiche da moltissimi utenti che hanno così deciso di ritardare l'aggiornamento al nuovo OS proprio per non perdere l'opportunità di utilizzare l'app di Google (opportunamente modificata), molto utilizzata per scattare foto anche con il sensore ultra grandangolare e il sensore telescopico.

OnePlus 9 si riapre alle mod della Fotocamera Google

In queste ore, però, oltre a scoprire il ritorno dell'aggiornamento alla OxygenOS 12 per i sopracitati smartphone a seguito di un rollout disastroso con una build ricca di bug, apprendiamo che il team di sviluppo di OnePlus è attualmente impegnato a lavoro per ripristinare il supporto dei sensori ausiliari con l'app Fotocamera di Google. Sebbene l'azienda non abbia specificato quando questo fix per la OxygenOS 12 verrà rilasciato, abbiamo però la conferma che la compagnia ha tutte le intenzioni per far tornare in auge OnePlus 9 e OnePlus 9 Pro tra i modder.

Per quanto riguarda gli altri problemi segnalati, ti assicuriamo che sono coperti anche nel piano di aggiornamento successivo, come la funzione di riempimento automatico in Chrome e la temporanea mancanza di accesso alla fotocamera Ultra HD da 48 MB/sensore ausiliario su GCam. Continueremo a concentrare i nostri sforzi sul miglioramento dell'esperienza software e lavoreremo per affrontare rapidamente questi problemi.

A questo punto non ci resta che attendere fiduciosi: il team rilascerà quanto prima un aggiornamento della OxygenOS con la correzione di questo bug.

Le migliori offerte di oggi per OnePlus 9 : tutti i prezzi

Chi ambisce alla miglior offerta attuale per un OnePlus 9 può ambire ad un prezzo pari a 31,1€: è Amazon ad offrire ad oggi la miglior opzione d'acquisto.

Confronta tutti i prezzi disponibili partendo da questa semplice tabella