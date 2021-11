OnePlus 9 Pro 5G: il top per la fotografia in super sconto

Se sei alla ricerca di uno smartphone top di gamma, ma vuoi anche risparmiare qualcosina, abbiamo un’offerta imperdibile per te. Stiamo parlando del OnePlus 9 Pro 5G, l’ultimo flagship dell’azienda che propone una fotocamera Hasselblad di livello professionale, disponibile a soli 775 euro su Amazon con uno sconto di ben 223 euro sul prezzo di listino.

OnePlus 9 Pro 5G: caratteristiche tecniche

Il processore che equipaggia lo smartphone è un Qualcomm Snapdragon 888 5G in grado di offrire il 25% di prestazioni maggiori rispetto alla precedente generazione. Ad accompagnarlo ci sono ben 12GB di memoria RAM e 256GB per l’archiviazione. Per il display troviamo un Fluid 2.0 da 6,7 pollici che sfrutta la tecnologia LPTO, capace di fornire una precisione del colore mai vista prima su uno smartphone. Il refresh rate, inoltre, raggiunge i 120Hz per una fluidità incredibile, ideale soprattutto per i videogiocatori più esigenti. Non manca naturalmente il lettore di impronte integrato nel display, ancora più rapido e preciso. Come da tradizione, ottima la ricarica Warp Charge, in grado di ricaricare dall’1% al 70% il telefono in soli 30 minuti.

A muovere il tutto ci pensa naturalmente Oxygen OS, nella sua undicesima incarnazione, che si riconferma come una delle interfacce Android più veloci e fluide in assoluto. Naturalmente, però, il fiore all’occhiello dell’ultimo OnePlus è la fotocamera, sviluppata in collaborazione con Hasselblad. La quad-camera propone un sensore principale è da 48 Megapixel, a cui si affianca un ultra-grandangolare da ben 50 Megapixel per foto panoramiche praticamente perfette. La collaborazione con uno dei maggiori fornitori professionali di fotocamere, ha concesso funzionalità esclusive dedicate ai fotografi mobile più esigenti. Una di queste è la calibrazione naturale del colore, che consente di catturare immagini con una fedeltà cromatica impareggiabile. In sostanza, un vero e proprio top di gamma sotto ogni punto di vista, in grado di soddisfare le esigenze di qualsiasi utente.

Grazie allo sconto del 22%, potrai acquistare il OnePlus 9 Pro 5G a soli 775,63 euro su Amazon per un risparmio di ben 223,37 euro sul prezzo di listino. In alternativa è disponibile anche la versione 8/128GB a soli 729,99 euro scontato di oltre 180 euro.