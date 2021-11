OnePlus 9 e 9 Pro: arriva la nuova OxygenOS 12 Open Beta 2

È appena stata rilasciata la nuova OxygenOS 12 Open Beta 2 per OnePlus 9 e 9 Pro. All'inizio di ottobre, invece, l'azienda di Pete Lau aveva distribuito la OB 1 basata su Android 12 per i suoi ultimi flagship; a distanza di un mese, ecco la seconda iterazione. L'ultimo aggiornamento apporta correzioni ai problemi riscontrati dagli utenti nella build iniziale.

OnePlus 9 e 9 Pro: ecco le novità della OxygenOS 12

Secondo il post di annuncio ufficiale visto sul forum della OnePlus Community, l'update alla OxygenOS 12 Open Beta 2 per Op 9 e 9 Pro viene implementato tramite OTA per le unità che sono già aggiornate alle Open Beta 1. Se un utente sul canale stabile desidera provare il nuova build, bisognerà installare prima la vecchia e quindi aggiornare il tutto alla nuova versione.

Secondo il log delle modifiche ufficiale, l'ultima beta pubblica offre ottimizzazioni per la fluidità della barra di stato, maggiore autonomia della batteria e una velocità di ricarica superiore. Ancora più importante, apporta correzioni per la barra di stato che non visualizza le app, per la luminosità automatica che spesso non funziona, per i widget che vengono visualizzati in modo anomalo, e per il servizio cloud non si apre nelle note. La nuova versione introduce anche le patch di sicurezza di novembre 2021 che migliorano la stabilità del sistema e la stabilità dell'app della fotocamera.

Poiché è un software beta, presenta anche una serie di problemi noti e sconosciuti. Quindi, installatelo solo se siete pronti a scoprire eventuali errori.

OxygenOS 12 Open Beta 2 Changelog ufficiale

Sistema

Ottimizzata la fluidità della barra di stato;

Durata della batteria e velocità di ricarica ottimizzate;

Risolto il problema a bassa probabilità della barra di stato che non visualizzava le app;

Risolto il problema a bassa probabilità di mancanza di luminosità automatica;

Risolto il problema di alcuni widget desktop visualizzati in modo anomalo;

Risolto il problema del servizio Cloud che non si apriva in Notes;

Patch di sicurezza Android aggiornata al 2021.11;

Stabilità del sistema migliorata.

Telecamera

Stabilità dell'app migliorata.

Bluetooth

Risolto il problema a bassa probabilità della barra di stato che non mostrava la batteria degli auricolari Bluetooth.

Ecco i problemi noti

La rotazione automatica per desktop potrebbe essere ritardata in alcune scene di utilizzo;

Probabile problema di WLAN disconnessa automaticamente;

La fotocamera si blocca quando si riprendono video in modalità 4K 60hz;

Le notifiche per alcune app verranno attivate automaticamente;

La ricerca globale potrebbe non rispondere;

Le app in background potrebbero spegnersi automaticamente in caso di utilizzo di poca RAM.

