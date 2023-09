OnePlus 9 5G: a soli 359€ è un BEST BUY nel 2023

Oggi vogliamo parlarvi di uno smartphone top di gamma del colosso cinese di Pete Lau che, grazie agli sconti folli di Amazon, diventa una soluzione pressocché imperdibile per coloro che vogliono un’ammiraglia ad un prezzo ragionevole. Di fatto, OnePlus 9 5G, in colorazione azzurra (Artic Sky) e con 8+128 GB, costa solo 359,00€, spese di spedizione incluse. Capite bene che a questa cifra è difficile trovare di meglio: dispone di tecnologie all’avanguardia, ha un comparto fotografico ancora eccellente visto che presenta anche il supporto del software di Hasselbald, dispone di uno schermo AMOLED all’ultimo grido e ha una batteria che dura un giorno con un utilizzo intenso. Non lasciatevi sfuggire questo gioiello: è pratico, generoso e pieno di features interessanti.

OnePlus 9 5G: top di gamma premium dal prezzo low-cost

Il OnePlus 9 5G è un top di gamma veramente speciale; dispone di specifiche tecniche all’avanguardia, gode della consegna celere e gratuita presso il vostro domicilio o un luogo da voi designato. Di fatto, viene venduto e spedito da Amazon e ciò implica che avrete accesso ad ulteriori vantaggi esclusivi. In primo luogo, citiamo la possibilità di farsi recapitare il pacco presso uno dei tanti Amazon Hub presenti sul territorio italiano, ma non solo. Si può dilazionare l’importo complessivo dello smartphone in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito (per gli account abilitati) in cinque soluzioni a tasso zero; questa è un’occasione veramente imperdibile per gli amanti della tecnologia.

OnePlus 9 5G è un flagship con schermo da 6,55″ Dynamic AMOLED con refresh rate da 120 Hz, risoluzione FullHD+ e molto altro ancora. Il comparto fotografico è composto da sensori d 50 Megapixel che girano video in 4K e scattano foto assurde anche al buio. Presenta il processore Snapdragon 888 di Qualcomm e ha 8 GB di RAM; a soli 359,00€ è imperdibile.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.