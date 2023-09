OnePlus 8T: il prezzo scende ancora al più BASSO ASSOLUTO (-310€)

Se stavi aspettando l’occasione giusta per acquistare uno smartphone top di gamma a un buon prezzo allora oggi quel momento è arrivato. Vai subito su Amazon e aggiungi al tuo carrello OnePlus 8T a soli 289 euro, invece che 599 euro, applicando il coupon in pagina.

Non stropicciarti gli occhi, non è un sogno. Però può in effetti sembrare che è così dato l’incredibile ribasso del 48%, più un ulteriore sconto di 20 euro, per un risparmio totale di ben 310 euro. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate con Cofidis al checkout.

OnePlus 8T: adesso è da prendere a occhi chiusi

È chiaro che se prima avevi qualche remora per via del prezzo, adesso che è più che dimezzato non ci sono scuse che tengano. Se acquisti questo smartphone avrai tra le mani un dispositivo pazzesco in grado, ad esempio, di fare foto spettacolari. È dotato di una fotocamera avanzata con sensore principale da 48 MP e ultra-grandangolare da 16 MP con campo visivo da 123°.

Ha un display Fluid AMOLED da 6,55 pollici con refresh rate a 120 Hz per guardare contenuti video o giocare a senza sacrificare la grafica. In questa versione trovi 128 GB di memoria interna espandibile con slot per due Sim. E poi ha una super batteria con ricarica rapidissima da 65 W e tecnologia 5G per navigare veloce.

Non ci sono giri di parole da fare, a questa cifra è un best buy assoluto. Quindi vai subito su Amazon e acquista il tuo OnePlus 8T a soli 289 euro, invece che 599 euro, applicando il coupon in pagina. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.