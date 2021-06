OnePlus 8T l'ho provato, per molti giorni e quando ho letto che all'Amazon Prime Day l'avrebbero messo sotto i 400€ (377€ circa invece di 599€) ho pensato che fosse folle. Ecco perché te lo segnalo e ti ricordo che le spedizioni sono rapide e gratis.

AGGIORNAMENTO: offerte già finita, ma sei ancora in tempo per il modello con 12GB di RAM a 423€ invece di 699€!

OnePlus 8T: sconto super per l'Amazon Prime Day

Un top di gamma, ma non uno tanto per. Uno smartphone 5G che mi ha fatto pensare: “ma questo è sempre fluido e reattivo, anche quando al mattino io sono tutto fuorché scattante?”. Può sembrare un'osservazione strana, ma mi è capitato di pensarlo, in positivo, si intende.

L'ho pensato perché lo prendi in mano e – non importa cose devi fare – i 120Hz di refresh rate dello schermo, insieme al processore Snapdragon 865 e agli 8GB di RAM, sono pronti per qualsiasi cosa. La fanno velocemente, senza intoppi, complice anche l'ottimizzazione del sistema operativo. Passi di un'app all'altra, da un'attività all'altra, scrolli qua, giochi là, controlli mail di lavoro, gestisci documenti, guardi contenuti in streaming.

E poi, arrivi a fine giornata che ancora c'è batteria: sono 4500 mAh che ricarichi con sistema Warp Charge da 65W in pochissimo tempo, anche in questo è più attivo di me OnePlus 8T. La prova di questo smartphone, che fra l'altro ha un display piatto che adoro, è stata diversa delle altre: è veramente un device ben riuscito e se lo porti a casa a 377€ circa (8GB di RAM e 128GB di storage interno) fai un affare degno dell'Amazon Prime Day!

Le spedizioni, come sempre, sono rapide e gratis, ma attento: ho visto che ci sono sempre meno pezzi, è quasi finito. Non perdere tutte le offerte più ghiotte del Prime Day: le trovi postate in tempo reale sul canale Telegram ufficiale di Telefonino.net.

