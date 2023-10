OnePlus 8T a soli 309€: è ancora UN BUON AFFARE nel 2023?

Oggi ci siamo imbattuti in un’offerta veramente sensazionale: il potentissimo OnePlus 8T del 2020 infatti, si trova in super sconto su Amazon a soli 309,00€. Certo, è un device che ha già tre anni di vita alle spalle, ma è ancora un’ottima soluzione per chi cerca un’ammiraglia premium con cui navigare su Internet, rilassarsi sui social, con cui usare WhatsApp e Telegram, chiamare, e non solo.

OnePlus 8T 5G: ecco perché dovete comprarlo

Il modello in questione è disponibile in colorazione Lunar Silver (elegantissima, a nostro avviso) e presenta 8 GB di RAM e ben 128 GB di memoria interna. Non di meno, ha un’ottima batteria che assicura un’autonomia eccezionale e una ricarica rapida con la Warp Charge da 65W. Lo schermo del telefono poi, è un bellissimo pannello da 6,55 pollici con risoluzione FullHD+ e refresh rate da 120 Hz: i vostri contenuti saranno vibranti come non mai e anche nitidissimi grazie alla densità di 402 pixel per pollice. Sul fronte fotografico troviamo quattro lenti incredibili e una selfiecam anteriore per videocall in altissima risoluzione.

Come non citare poi la potenza del processore Snapdragon 865 di Qualcomm, coadiuvato da un modem 5G e da ben 8 GB di RAM: tutte le applicazioni gireranno fluide come non mai e avrete un multitasking avanzatissimo. Concludiamo la sua disamina parlandovi della skin OxygenOS basara su Android, il supporto al Dual SIM e alla possibilità di collegare accessori mediante il Bluetooth o sfruttando la porta USB Type-C posto sul frame inferiore (è di tipo 3.1). In confezione troverete anche il pratico caricabatterie da 65W per la ricarica del telefono.

Ricordiamo che OnePlus 8T viene venduto e spedito da Amazon a soli 309,00€, spese di spedizione comprese. Non lasciatevelo sfuggire: a questa cifra è un vero best buy assoluto e c’è anche il reso gratuito entro un mese dall’acquisto. Siate veloci se volete comprarne uno.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.