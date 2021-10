La serie OnePlus 7 si aggiorna: arriva la patch di ottobre 2021

Dopo gli aggiornamenti per OnePlus Nord e OxygenOS 11, in attesa di OxygenOS 12 OnePlus rilascia una nuova patch di sicurezza di ottobre 2021 per la serie OnePlus 7. Le ammiraglie del 2019 ricevono quindi lo stesso trattamento dei modelli di fascia media. Si tratta di una patch minore, ma importante per proteggere gli smartphone. Ecco cosa portano con sé e tutti i dettagli tecnici da sapere.

OnePlus 7 si aggiorna: le novità introdotte con l’ultima patch

Il nuovo firmware rilasciato dal team guidato da Pete Lau introduce la versione OxygenOS 11.0.4.1. Come detto in apertura, si tratta di una patch minore che riguarderà esclusivamente OnePlus 7, 7 Pro, 7T, 7T Pro. L’annuncio del suo rilascio è avvenuto tramite il forum ufficiale del colosso cinese. Si tratta di una prassi che va avanti da molto tempo e che ci consente di sapere maggiori dettagli.

In particolare, la patch rilasciata per gli utenti europei avrà il codice 11.0.4.1GM57BA su OnePlus 7 e 11.0.4.1GM21BA su OnePlus 7 Pro. Il changelog completo è il seguente:

Sistema

Rilasciata patch di sicurezza Android aggiornata a ottobre 2021

Migliorata la stabilità generale di OxygenOS

Telefono

Risolto problema con la corretta visualizzazione dell’interfaccia delle chiamate in arrivo

Ebbene sì, gli sviluppatori di casa OnePlus sono riusciti a sistemare il noioso bug che causava ritardi nella visualizzazione delle chiamate in arrivo. Un grattacapo al quale, finalmente, gli utenti potranno dire addio.

OxygenOS 11.0.4.1, come specificato in apertura, arriverà su OnePlus 7, 7 Pro, 7T e 7T Pro in Europa nel corso delle prossime settimane. Il rilascio sarà graduale, dunque non vi resta che attendere la notifica di sistema che ricorderà la disponibilità dell’update firmware.

E OxygenOS 12 quando arriverà? La nuova versione basata su Android 12 arriverà sicuramente il prossimo anno. Considerate le modifiche da apportare all’UI, alquanto drastiche, potrebbe essere necessario più tempo prima di vederla approdare anche in beta.