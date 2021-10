OnePlus Nord si aggiorna: le novità della patch OxygenOS di ottobre

Lo smartphone di fascia media OnePlus Nord di prima generazione ottiene un nuovo aggiornamento di sistema. Si tratta delle consuete patch per OxygenOS, che ora raggiunge la versione 11.1.6.6. La loro utilità è innegabile, dato che nella maggior parte dei casi contengono fix lato sicurezza e soluzioni a bug che rendono il sistema meno performante. Questa volta, però, c’è anche una novità interessante per noi utenti occidentali: l'applicazione di sistema del OnePlus Store.

OnePlus Nord riceve nuova patch OxygenOS: cosa contiene

Innanzitutto, precisiamo di che aggiornamento si tratta e come scaricarlo. OxygenOS 11.1.6.6 è disponibile da oggi in Europa su OnePlus Nord come update OTA, ma dal rollout graduale. In altre parole, ogni utente dovrà attendere la sua disponibilità nella sezione delle Impostazioni dedicata agli aggiornamenti di sistema. Eventualmente, chi ha più fretta potrà accedervi tramite il link di download diretto della build completa. O ancora, tramite il link per il download della patch da OxygenOS 11.1.5.5. Ovviamente, queste restano soluzioni percorribili solamente dai più esperti.

Ma veniamo al changelog completo riportato dal colosso di Pete Lau:

Sistema

Migliorata la stabilità del sistema e corretti i bug;

Aggiornamento delle patch di sicurezza di Android a ottobre 2021.

OnePlus Store

Un modo intuitivo e conveniente per gestire il tuo account OnePlus, ottenere supporto, scoprire vantaggi entusiasmanti riservati ai membri nell'acquisto dei prodotti OnePlus (può essere disinstallato).

Ebbene sì, finalmente anche noi utenti italiani potremo provare il OnePlus Store già famoso in India. Si tratta di un’app di sistema che consentirà di acquistare rapidamente prodotti OnePlus dal negozio ufficiale, ma anche di richiedere supporto tecnico direttamente all’azienda.

Insomma, i possessori di OnePlus Nord non dovranno fare altro che attendere qualche settimana. Al momento giusto, lo smartphone visualizzerà una notifica dedicata per ricordare la disponibilità della patch in questione.