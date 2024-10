OnePlus 13 potrebbe avere la batteria più grande mai avuta su OnePlus

Display pieghevoli e fotocamere di altissimo livello non bastano a rendere uno smartphone di ottima qualità: servono anche aggiornamenti hardware che facciano la differenza. La linea OnePlus 13, secondo alcune anticipazioni, dovrebbe essere una tra le migliori proposte, in termini di rapporto qualità-prezzo, che l’azienda abbia mai creato. A consolidarlo un leak: i prossimi dispositivi in uscita, infatti, avranno la batteria più grande mai avuta su un telefono OnePlus.

Una batteria da 6.000 mAh in arrivo?

Il prezzo di OnePlus 12, lanciato sul mercato a inizio 2024, partiva da 800 dollari e include una configurazione a quattro fotocamere con sensori di qualità e obiettivo zoom periscopico, display 2K a 120 Hz e frequenza di aggiornamento dinamica, con una batteria di grandi dimensioni e velocità di ricarica ultraveloce.

OnePlus 13 dovrebbe portare un ulteriore salto di qualità e offrire una batteria ancora più grande, pur rimanendo relativamente sottile e leggero. Lo stacco sarà particolarmente tecnologico: secondo in leaker piuttosto affidabile, i nuovi progressi nella produzione di batterie al silicio (e non più al litio) porteranno una batteria da ben 6.000 mAh a OnePlus 13.

Negli Stati Uniti, OnePlus 12 ha una batteria da 5400 mAh, nonché velocità di ricarica SUPERVOOC da 80 W e AIRVOOC da 50 W. A livello globale, tuttavia, OnePlus 12 si carica con velocità da 100 W e OnePlus 13 non farà eccezione. La batteria da 6.000 mAh sarà la più grande che OnePlus abbia mai inserito in uno dei suoi telefoni.

Una capacità davvero sorprendente per un modello di punta, considerando tutte le ottiche, i sensori e gli altri accessori per avere una fotocamera di alta qualità che OnePlus deve inserire sotto la scocca. Ad affermarlo è il leaker Yogesh Brar, in un post pubblicato su X.

Le batterie da 6.000 mAh erano un tempo prerogativa di una piccola nicchia di telefoni economici o di fascia medio-bassa, il cui unico scopo di esistenza e valore aggiunto era la durata della batteria di 2 o 3 giorni. Ora si cambia registro, perché OnePlus 13 offrirà queste specifiche, unite a quelle di un modello di punta, in una fascia di prezzo interessante.