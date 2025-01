OnePlus 13 già in offerta su Amazon con oltre 100€ di sconto (anche in 12 rate)

Il OnePlus 13 è protagonista di una nuova offerta Amazon: di fatto, si tratta dell’offerta lancio per il top di gamma di OnePlus sul mercato italiano. Sfruttando la promo in corso, lo smartphone è ora acquistabile al prezzo scontato di 1.053 euro, con oltre 100 euro di sconto rispetto al prezzo di listino e con la possibilità di effettuare il pagamento in 12 rate mensili, per gli utenti Amazon abilitati agli acquisti a rate. Lo smartphone è venduto direttamente da Amazon ed è proposto nella versione top, con 16 GB di RAM e 512 GB di storage. Per accedere all’offerta basta premere sul box qui di sotto.

OnePlus 13: la scheda tecnica

Il OnePlus 13 è dotato di una scheda tecnica che comprende il SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite affiancato da 16 GB di RAM, 512 GB di storage e da una batteria da 6.000 mAh, con supporto alla ricarica rapida da 100 W oltre che alla ricarica wireless da 50 W. Tra le specifiche tecniche troviamo anche un display AMOLED LTPO 4.1 con una diagonale di 6,82 pollici, risoluzione QHD+ e refresh rate massimo di 120 Hz. Il comparto fotografico include tre sensori posteriori da 50 Megapixel. Lo smartphone è certificato IP68/69, supporta le eSIM e ha il sistema operativo Android 15.

Con la nuova offerta lancio di Amazon è ora possibile acquistare il OnePlus 13 16/512 GB con un prezzo scontato di 1.053 euro e con la possibilità di pagare in 12 rate mensili. Per accedere alla promo basta premere sul box riportato qui di sotto. L’offerta è valida solo per un breve periodo e solo per alcune colorazioni dello smartphone di OnePlus.