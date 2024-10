OnePlus 13 ad un passo dal lancio: ammiratelo nelle prime foto dal vivo

Recentemente, sui social media cinesi hanno iniziato a circolare diverse foto che sembrano ritrarre il nuovo OnePlus 13 prima del suo annuncio ufficiale, previsto entro la fine del mese.

Una delle immagini offre anche un confronto visivo con OPPO Find X8 Ultra e, sebbene ci sia la possibilità che si tratti di falsi, questi modelli sembrano all’apparenza piuttosto coerenti con i design dell’anno scorso.

OnePlus 13 sta arrivando: è davvero lui?

Dal punto di vista estetico, OnePlus 13 sembra mantenere un modulo della fotocamera simile a quello di OnePlus 12, ma con una differenza chiave: mentre nel modello precedente il modulo si fondeva con il lato del telefono, su OnePlus 13 appare completamente separato. Questa caratteristica potrebbe sorprendere alcuni utenti, soprattutto perché OPPO Find X8 Ultra, mostrato nella stessa immagine, presenta un modulo della fotocamera centrato e simile al design di OnePlus Open.

Dalle immagini trapelate, si notano almeno due varianti di colore per OnePlus 13: bianco e nero. È interessante ricordare che OnePlus 12 è stato offerto in colorazione bianca solo nel mercato europeo, mentre negli Stati Uniti era disponibile una versione verde smeraldo, che potrebbe fare il suo ritorno anche con il nuovo modello. Un’altra novità riguarda il possibile abbandono della classica finitura “arenaria” in favore di un look nero che sembra più vicino ad una finitura in simil legno.

Il lancio dello smartphone è previsto subito dopo lo Snapdragon Summit, dove Qualcomm annuncerà ufficialmente il nuovo chipset che alimenterà questi dispositivi. Si vocifera che il processore in questione si chiamerà Snapdragon 8 Elite, segnando un grande salto di qualità rispetto ai modelli precedenti.

Dopo il successo di OnePlus 12, considerato da molti come uno dei migliori smartphone del 2024, le aspettative per OnePlus 13 sono elevate: l’azienda ha più volte dimostrato di avere tutte le carte in regola per potersi distinguere dalla concorrenza, battendo anche giganti come Samsung nell’ambito della fotocamera, del display e circa la durata della batteria.