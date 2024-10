OnePlus 13 avrà un display rivoluzionario: cos'è il frame rate locale?

OnePlus ha svelato una nuova tecnologia per il suo prossimo smartphone, vale a dire OnePlus 13, che promette di rivoluzionare l’esperienza di utilizzo: un display con frequenza di aggiornamento variabile a livello locale.

Questa innovazione permette di regolare dinamicamente la frequenza di aggiornamento nelle diverse parti dello schermo, in base ai contenuti visualizzati.

Come funziona il nuovo display di OnePlus 13

A differenza dei display tradizionali, dove l’intero pannello si aggiorna alla stessa velocità, la tecnologia adottata su OnePlus 13 consente una gestione più intelligente delle risorse del telefono, adattando la frequenza di aggiornamento a ciò che viene effettivamente mostrato nelle diverse zone dello schermo.

Il vantaggio più immediato riguarda la durata della batteria. Riducendo la frequenza di aggiornamento nelle aree dello schermo che visualizzano contenuti statici, come la barra delle notifiche o altre sezioni fisse dell’interfaccia, OnePlus 13 è in grado di risparmiare energia senza compromettere l’esperienza d’uso. Allo stesso tempo, per le aree in cui è necessaria una maggiore fluidità, come durante lo scorrimento di pagine web o mentre si gioca, il display mantiene frequenze di aggiornamento più elevate, garantendo prestazioni ottimali. Un approccio equilibrato che migliora l’efficienza complessiva dello smartphone, offrendo all’utente un’esperienza visiva fluida solo dove necessario e senza sprecare risorse energetiche.

Un altro possibile utilizzo di questa nuova tecnologia su OnePlus 13 riguarda il multitasking. Se un utente divide lo schermo fra due applicazioni, come un ebook reader e un browser web, il telefono può mantenere una frequenza di aggiornamento bassa per l’app di lettura, riservando la frequenza più alta al browser, dove lo scorrimento è più frequente. Anche durante la riproduzione di video o nei giochi, la frequenza può adattarsi: il video stesso o le sezioni dinamiche del gioco possono essere visualizzate con una frequenza di aggiornamento più alta, mentre gli elementi statici o meno rilevanti possono operare ad una frequenza inferiore.

Il rivoluzionario display di OnePlus 13 rappresenta un importante passo in avanti nella gestione dell’efficienza energetica e delle prestazioni, oltre che un possibile nuovo punto di riferimento anche per altri produttori di smartphone che, a loro volta, potrebbero scegliere di adottare questa nuova tecnologia.