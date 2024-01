OnePlus 12: pregi e difetti del nuovo flagship

Il nuovo, attesissimo, OnePlus 12 è finalmente arrivato. Dopo averlo testato (nella colorazione Flowy Emerald) per diversi giorni, abbiamo avuto modo di approfondire sia i suoi pregi che i suoi difetti. Questa esperienza ci ha permesso di valutare con attenzione le caratteristiche distintive del nuovo top di gamma targato OnePlus, mettendo alla prova le sue prestazioni in diversi scenari d’uso. Dal design all’efficienza del processore, dalle capacità fotografiche alla durata della batteria, abbiamo esplorato ogni aspetto per fornire un’analisi completa e obiettiva. Vediamo quali sono stati gli aspetti che ci hanno convinto maggiormente e quelli che non ci sono piaciuti. OnePlus 12: i principali pregi

Prestazioni Incredibili: come sempre OnePlus ci ha abituato a smartphone dalle prestazioni al top e questo dispositivo si conferma come un vero concentrato di potenza. Equipaggiato con il processore Snapdragon 8 Gen 3, fino a 16GB di RAM LPDDR5X, 512GB di memoria UFS 4.0 e una batteria da ben 5400 mAh, OnePlus 12 garantisce performance di altissimo livello. Sia che si tratti di multitasking intensivo o di utilizzo prolungato, il suo hardware di punta e la tecnologia avanzata offrono un’esperienza veloce e fluida senza precedenti. Veloce e reattivo nell’uso quotidiano, lo smartphone si è dimostrato sempre all’altezza in qualsiasi circostanza, anche nel gaming con titoli pesanti come Real Racing 3 o Genshin Impact, proprio grazie ad un hardware veramente eccezionale.

Sistema di Raffreddamento: grazie al suo innovativo sistema di raffreddamento Dual Cryo-velocity VC, il OnePlus 12 mantiene le prestazioni al massimo senza surriscaldarsi. Questo sistema garantisce un’efficienza nel dissipare il calore, mantenendo il dispositivo fresco anche durante le sessioni di gioco o l’uso intensivo. Lo abbiamo testato in condizioni estreme: giocando e contemporaneamente ricaricandolo, oppure testandolo con GeekBench e lo smartphone non ha mai superato i 35 gradi, non trasmettendo mai calore sulla back cover che è rimasta sempre fresca.

Display al top: OnePlus 12 vanta un display da 6,82 pollici 2K a 120Hz con tecnologia LTPO che regola automaticamente il refresh rate. Con una nitidezza, luminosità e fluidità eccezionali, questo schermo consente la visione ad altissimo livello di qualsiasi contenuto, offrendo un’esperienza visiva senza compromessi. Anche in condizioni di illuminazione diretta del sole siamo riusciti senza alcun problema a vedere in modo ottimale video e foto.

Fotocamere da flagship: il OnePlus 12 rappresenta un salto qualitativo notevole nel campo della fotografia mobile, grazie alla sua partnership con Hasselblad che anche quest’anno ha lavorato molto bene insieme agli ingegneri OnePlus.