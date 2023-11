OnePlus 12 5G: nuova certificazione online, il debutto è imminente

In queste ore, la versione internazionale del prossimo flagship di Pete Lau, OnePlus 12 5G, è stata avvistata online. Il device ha ricevuto la certificazione CQC. Da qui apprendiamo che disporrà della ricarica rapida da 100W SuperVOOC, proprio come il flagship precedente, il OnePlus 11 5G che costa solo 808,12€, spese di spedizione incluse.

OnePlus 12 5G: cosa sappiamo del nuovo smartphone di punta?

Andiamo con ordine: manca pochissimo al debutto della versione cinese di OnePlus 12 5G. Questo sarà uno smartphone incredibile dotato di processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 (da poco presentato) con modem 5G e storage UFS 4.0. La scheda tecnica del gadget è pressocché emersa in rete e sappiamo che questo sarà potentissimo in tutto e per tutto. Grazie alla certificazione CQC poi, leggiamo che il device (avvistato con il numero di modello CPH2581) scopriamo che offrirà il supporto alla ricarica da 10 W (5 V/2 A), 80 W (11 V/7,3 A) e 100 W (11 V/9,1 A) mediante USB Type-C. Sarà presente anche la fast charge wireless da 50W.

Sul fronte fotografico invece, ci sarà una main camera Sony LYT-808 sulla back cover, coadiuvata da un teleobiettivo periscopico OmniVision OV64B da 64 megapixel con zoom ottico 3x e da una ultrawide di nuova generazione. Lo schermo invece, sarà un pannello OLED X1 realizzato dalla cinese BOE. La sua risoluzione sarà 2K e avrà un picco di luminosità assurdo di 2600 nit. Si legge che è il primo terminale con schermo 2K a ricevere la certificazione “A+” di DisplayMate. Il dispositivo è apparso anche su Geekbench; su questo sito ha mostrato i muscoli visto che si è scoperto, come detto in calce, che disporrà della nuova piattaforma di Qualcomm, di 16 GB di memoria LPDDR5X da 16 GB e di memorie UFS 4.0 da oltre 256 GB. Il sistema operativo sarà Android 14 con ColorOS in Cina e con la OxygenOS da noi in Europa.

