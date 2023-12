OnePlus 12 5G: il comparto fotografico è stato sviluppato insieme alla casa madre OPPO

In queste ore apprendiamo interessantissimi dettagli inerenti il prossimo flagship del colosso cinese di Pete Lau; di fatto, OnePlus 12 5G godrà di un sistema fotografico avanzatissimo, sviluppato in collaborazione con il team di imaging di OPPO.

A ribadire questo concetto ci ha pensato Li Jie, presidente di OnePlus China, che stuzzica la fantasia dei consumatori fornendo piccoli ma interessanti dettagli relativi l’ammiraglia in arrivo. Secondo il dirigente, questo sarà uno dei migliori top di gamma del mercato da qui al prossimo futuro. Avrà soluzioni hardware e software di pregio, al fine di rubare importanti fette di utenti ai brand rivali come Samsung e Xiaomi. La compagnia asiatica ha lavorato a stretto contatto con il team di imaging di OPPO Find al fine di dotare il device di OnePlus con delle chicche uniche.

OnePlus 12 5G: ecco cosa sappiamo

Come accennato in calce all’articolo, il nuovo OnePlus 12 5G riceverà “nuova generazione di sistemi di imaging di super luci e ombre” con una configurazione fotografica unica nel suo genere. Ci saranno tre sensori con tecnologia Hasselblad. Per il presidente Li Jie è essenziale che il dispositivo sia abbastanza potente da battere i suoi concorrenti di punta. Nello specifico, ci sarà un’ottica Sony LYT-808 per la camera principale coadiuvata a un teleobiettivo periscopico aggiornato.

Non ci sono altri dettagli su questo fronte, tuttavia. Viene menzionata però l’importanza dell’elaborazione computazionale in un sistema di ottiche di un’ammiraglia next-gen. D’altronde non si può fare affidamento completamente sulle camere a causa delle sue dimensioni miniaturizzate dei sensori e per via della scarsa capacità di catturare la luce degli stessi.

Sul fronte software però, sappiamo che OnePlus 12 5G riceverà l’algoritmo fotografico dei device della serie Find di OPPO. Ci sarà poi un “Display Super Light and Shadow ProXDR” sviluppato in casa, e non solo. Curiosi? Intanto vi ricordiamo che OnePlus 11 5G costa 849,00€ su Amazon, spese di spedizione incluse.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.