OnePlus 11 Pro 5G con Snapdragon 8 Gen 2: debutto entro la fine dell'anno

Secondo quanto apprendiamo in queste ore, sembra che il futuro flagship di Pete Lau, il OnePlus 11 Pro 5G con a bordo il nuovissimo processore di Qualcomm, lo Snapdragon 8 Gen 2, dovrebbe vedere la luce entro la fine dell’anno corrente.

Quest’anno l’azienda asiatica ha lanciato solo due ammiraglie con le piattaforme operative di Qualcomm; torniamo indietro a gennaio di quest’anno, quando Lau ha mostrato il OnePlus 10 Pro con Snapdragon 8 Gen 1. Poche settimane fa invece, in Cina ha annunciato Ace Pro, in Europa, il 10T 5G. Adesso, secondo un’indiscrezione di Digital Chat Station, scopriamo che un nuovo terminale del brand è atteso per la fine dell’anno.

OnePlus 11 Pro 5G: cosa sappiamo ad oggi?

Il processore in questione ha il numero di modello SM8550 e sembra essere proprio il famigerato Snapdragon 8 Gen 2 prossimo al lancio. Il debutto di questo SoC è previsto per novembre, durante lo Snapdragon Summit 2022. Sarà un chip a 4 nanometri realizzato da TSMC e avrà un’architettura 1+2+2+3 e non 1+3+4, come abbiamo visto finora con lo Snapdragon 8 Gen 1 e SD 8+ Gen 1.

Il nuovo Gen 2 invece, dovrebbe disporre di un Cortex X3, due Cortex A270, due Cortex A710 e tre Cortex A510. Ci dovrebbe essere una GPU Adreno 740 e un modem per il 5G Snapdragon X70. Quanto sarà potente questo Qualcomm? Bella domanda: si ipotizza un aumento delle prestazioni pari al 10% rispetto all’attuale generazione.

Sul nuovo flagship, la compagnia ha detto che focalizzerà la sua attenzione sul design e sulle performance. Anche se il debutto è previsto per fine anno, da noi potrebbe non arrivare prima dell’inizio del 2023.

Cosa vi consigliamo noi?

Ad oggi, la miglior scelta se si desidera un device di casa OnePlus è sicuramente il modello 10T 5G, uno smartphone incredibilmente potente, risoluto, con un sistema di dissipazione fantastico e con un processore Snapdragon 8+ Gen 1 di Qualcomm al seguito. Lo portate a casa a soli 819,00€ da Amazon con spedizione gratuita inclusa nel prezzo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.