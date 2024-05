eBay SCIOGLIE il PREZZO di Redmi Note 13 Pro+ 5G, RISPARMI oltre 190€

Vuoi acquistare uno smartphone mediogamma dalle prestazioni straordinarie, con super batteria, archiviazione esagerata e un costo decisamente vantaggioso? Allora fiondati su eBay e aggiungi al tuo carrello Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ 5G a soli 359 euro, invece che 549,90 euro.

Inutile che ti stropiccio gli occhi perché non è un sogno. Posso assicurarti che è tutto vero, ma devi fare in fretta. Ci sono pochissime unità disponibili e tante richieste. D’altra parte non potrebbe essere diversamente, siamo di fronte uno sconto incredibile del 35% che abbatte il prezzo e ti fa risparmiare la bellezza di oltre 190 euro sul totale.

Redmi Note 13 Pro+ 5G a prezzo assurdo solo su eBay

Sul fatto che questo sia un ottimo smartphone penso che non ci siano dubbi e dunque a un prezzo del genere è da prendere al volo. Ecco un elenco di alcune specifiche che possono aiutarti a capire cosa potrai ottenere.

Display: Ha uno stupendo display AMOLED CrystalRes da 6,67 pollici con una frequenza di aggiornamento velocissima fino a 120 Hz , protetto da un Corning Gorilla Glass Victus super resistente.

Ha uno stupendo con una frequenza di aggiornamento velocissima fino a , protetto da un super resistente. Performance: monta il Chip MediaTek Dimensity 7200-Ultra con CPU a 8 core fino a 2,8 GHz e scheda grafica Mali-G610. Inoltre possiede ben 12 GB di RAM che spingono sull’acceleratore.

Memoria interna e batteria: gode di una memoria di archiviazione da 512 GB che garantisce uno spazio praticamente infinito. Inoltre ha una batteria potentissima da 5000 mah con un caricatore che trovi incluso in confezione da 120W .

e gode di una memoria di che garantisce uno spazio praticamente infinito. Inoltre ha una batteria potentissima da con un che trovi incluso in confezione . Fotocamera: è dotato di una tripla fotocamera da 200 MP, con Ultra-grandangolare da 8 MP e Macro da 2 MP, più fotocamera frontale per selfie da 16 MP.

Non ci sono dubbi, a questo prezzo e con queste caratteristiche è sicuramente lo smartphone migliore che potrai acquistare oggi. Quindi prima che sia tardi e l’offerta non sia più disponibile, vai su eBay e acquista il tuo Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ 5G a soli 359 euro, invece che 549,90 euro. Ordinalo subito e lo riceverai a casa tua entro due giorni senza pagare la spedizione.