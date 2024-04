OnePlus 11 al prezzo più basso di sempre su Amazon con QUEST'OFFERTA

Tra le offerte Amazon di oggi c’è spazio anche per OnePlus 11. Lo smartphone di OnePlus, con Snapdragon 8 Gen 2, è ora acquistabile al prezzo scontato di 485 euro, raggiungendo il suo nuovo minimo storico. L’offerta è disponibile per un periodo limitato e, soprattutto, per un numero limitato di unità. Al momento in cui scriviamo, infatti, è già stato richiesto il 34% delle unità. Lo sconto potrebbe, quindi, terminare a breve. Per accedere subito alla promozione basta premere sul box qui di sotto.

OnePlus 11 al minimo storico su Amazon

Per chi cerca uno smartphone veloce e completato ma con un prezzo nettamente inferiore a quello dei top di gamma, OnePlus 11 non può che essere la scelta giusta. Tra le specifiche tecniche del dispositivo, infatti, c’è posto per un bel display AMOLED LTPO con diagonale da 6,7 pollici e pannello con risoluzione QHD+ e refresh rate massimo di 120 Hz.

Da segnalare anche la presenza del SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 che, per la fascia di prezzo, garantisce il massimo delle prestazioni. Ci sono poi 8 GB di memoria RAM e 128 GB di storage e c’è spazio anche per una batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida da 100 W.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il OnePlus 11 al prezzo scontato di 485 euro. Si tratta del nuovo minimo storico per lo smartphone di OnePlus che ora diventa un vero e proprio affare, soprattutto considerando l’eccellente comportato tecnico. Per sfruttare la promozione basta premere sul box qui di sotto.