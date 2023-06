OnePlus 11 5G: l'ammiraglia più potente che ci sia costa POCHISSIMO su Amazon

Una delle ammiraglie Android più vendute dell’ultimo periodo è sicuramente il OnePlus 11 5G; si tratta di uno smartphone potentissimo, dotato di una scheda tecnica incredibile, con un processore all’avanguardia e un comparto fotografico degno di nota. Pensate che si trova in super sconto su Amazon al prezzo speciale di 832,60€ e le spese di spedizione sono incluse nel costo dell’articolo. Vi invitiamo ad effettuare presto l’acquisto per non perdere lo sconto dedicato; l’offerta potrebbe terminare da un momento all’altro.

OnePlus 11 5G: il top del top ad un prezzo incredibile

Acquistando questo smartphone su Amazon avrete accesso ad una serie di vantaggi non da poco; come detto, la consegna sarà celere e immediata. Potrete ricevere il prodotto a casa vostra entro pochissimi giorni, ma non solo. Avrete anche la possibilità di farvi recapitare il pacco presso uno dei tanti Amazon Hub presenti sul territorio italiano. C’è il reso gratuito entro un mese e l’IVA è sempre inclusa. Sarete supportati anche nel servizio post vendita, grazie alla garanzia di due anni con assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono, dalle sei a mezzanotte. Cosa aspettate quindi? Fate presto se siete interessati e se l’importo del OnePlus 11 5G vi sembra troppo elevato, sappiate che potrete dilazionarlo in comode rate con Cofidis o con il sistema interno al sito.

OnePlus 11 5G presenta uno schermo da 6,7 pollici con bordi curvi, risoluzione 2K, refresh rate variabile fino a 120 Hz, selfiecam incastonata in un foro di piccole dimensioni e supporto all’HDR10+. Sotto la scocca batte un cuore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, coadiuvato da 12 GB di RAM e da 256 GB di storage interno. Ottima la batteria che si ricarica in un lampo con la SuperVOOC da 100W e il comparto fotografico con sensori all’avanguardia coadiuvati dalla tecnologia di Hasselblad. A 832,60€ è un vero best buy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.