OnePlus 11 5G: l'ammiraglia da comprare, oggi costa POCHISSIMO su Amazon

Girovagando su Amazon ci siamo imbattuti in un’offerta veramente sensazionale; il potentissimo e meraviglioso flagship OnePlus 11 5G costa solo 819,00€, spese di spedizione incluse. Capite bene che a questa cifra è difficile trovare di meglio, anche perché questa è un’ammiraglia senza compromessi che fa del design la sua caratteristica cardine. Ma non finisce qui: lo smartphone è dotato di una scheda tecnica incredibilmente avanzata, vanta un rapporto qualità-prezzo ineccepibile e ha dei sensori premium di Hasselblad che girano video di qualità cinematografica.

OnePlus 11 5G su Amazon: best buy assoluto

Viene venduto e spedito da Amazon: ciò implica che potrete godere di tantissimi vantaggi esclusivi. Come detto, la consegna sarà celere e immediata, oltre che gratuita e garantita. C’è il reso (anch’esso gratis) entro un mese dal momento in cui lo acquisterete, in caso di gravi problematiche o di ripensamento e avrete diritto a due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono. Fra le altre cose, sappiate che potrete dilazionare l’importo del gadget in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al portale, in cinque soluzioni a tasso zero. Cosa aspettate quindi? Non lasciatevelo sfuggire a soli 819,00€. La versione in sconto è quella in colorazione verde con 16 GB di RAM e 256 GB di memoria interna.

OnePlus 11 5G quindi, è un’ammiraglia veramente sensazionale che non possiamo non consigliarvi: è potentissimo visto che presenta il processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 con modem 5G e RAM da 16 GB di tipo LPDDR5X. Lo storage è da 256 GB su memorie UFS 4.0, ma non finisce qui. Le ottiche sono premium, coadiuvate dall’ottimo software di Hasselblad. La batteria da 5000 mAh poi, assicura un giorno di utilizzo intenso con una singola carica e si ricarica con la SuperVOOC da 100W.

